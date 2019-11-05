Прямой обмен по кроссу не работает пока.
А по какому адресу теперь ота табличка с курсами банков?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:02
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:08
Ferlakur
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:40
Це нові картки чи діючі?[/quote]
Доброго дня, згідно п.3.2. "«Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції
вже виповнилось 18 років, які є власниками або оформили одну з кредитних карток Банку
«Велика П’ятірка», «PudraСard» та протягом Періоду Акції, здійснили операцію отримання
готівки, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет та операції
здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами
на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."
Ознайомитись можливо за
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