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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3001300230033004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:02

  Gold_Penny написав:Что не так с крос-курсом ТАСа? Покупаем 1 евро по 27.5, продаем по крос-курсу по 1.13, получаем доллары по 24.34.
Или там где-то собака зарыта, или кому звонить, чтобы починили?

Прямой обмен по кроссу не работает пока.
А по какому адресу теперь ота табличка с курсами банков?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:08

Ferlakur
http://saks54.tk/kurs/
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:40

  tarasum написав:
  MASolomko написав:
  MASolomko написав:3
Акція для платіжних карток "Велика п’ятірка" або #PudraCard із кредитною лінією. Діє з 04.11.2019 по 01.12.2019 включно.

"... або зніміть кредитні кошти готівкою від 100 грн" :mrgreen:
Можна ще додаткові призи запрвадити, за просрочку погашення :mrgreen:

Це нові картки чи діючі?[/quote]

Доброго дня, згідно п.3.2. "«Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції
вже виповнилось 18 років, які є власниками або оформили одну з кредитних карток Банку
«Велика П’ятірка», «PudraСard» та протягом Періоду Акції, здійснили операцію отримання
готівки, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет та операції
здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами
на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."

Ознайомитись можливо за посиланням
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:01

Друг вчера оформил Б5 по моему приглашению. Был невнимателен, напарили страховку к гривневой Б5.
Я так понимаю, он может в любой момент пойти и отказаться от нее? А можно это сделать звонком на горячую линию или теперь придется опять в отделение ехать?
Спасибо за ответ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:08

Re: ТАСКОМБАНК

От страховку при оформлении карты отказаться нельзя? А после получения карты не отходя от "кассы"?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:11

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:та протягом Періоду Акції, здійснили операцію отримання готівки, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."

TASCOMBANK, поясните, для участия в акции необходимо выполнить одну из операций выше, т.е або:
"здійснили операцію отримання готівки, або операцію покупки в торгово-сервісній мережі, або мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції.

или все вышеперечисленные операции одновременно, т.е. "и... та":
"здійснили операцію отримання готівки, та операцію покупки в торгово-сервісній мережі, та мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:14

\/ /\. :)
v57
 
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Не - вот так: || vs &&
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:34

ну то может зависеть от язіка
я по классике )
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