Прямой обмен по кроссу не работает пока.
А по какому адресу теперь ота табличка с курсами банков?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:02
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:08
Ferlakur
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:40
Це нові картки чи діючі?[/quote]
Доброго дня, згідно п.3.2. "«Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції
вже виповнилось 18 років, які є власниками або оформили одну з кредитних карток Банку
«Велика П’ятірка», «PudraСard» та протягом Періоду Акції, здійснили операцію отримання
готівки, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет та операції
здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами
на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."
Ознайомитись можливо за
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:01
Друг вчера оформил Б5 по моему приглашению. Был невнимателен, напарили страховку к гривневой Б5.
Я так понимаю, он может в любой момент пойти и отказаться от нее? А можно это сделать звонком на горячую линию или теперь придется опять в отделение ехать?
Спасибо за ответ.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:08
Re: ТАСКОМБАНК
От страховку при оформлении карты отказаться нельзя? А после получения карты не отходя от "кассы"?
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:11
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, поясните, для участия в акции необходимо выполнить одну из операций выше, т.е або:
"здійснили операцію отримання готівки, або операцію покупки в торгово-сервісній мережі, або мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції.
или все вышеперечисленные операции одновременно, т.е. "и... та":
"здійснили операцію отримання готівки, та операцію покупки в торгово-сервісній мережі, та мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:25
Не - вот так: || vs &&
|