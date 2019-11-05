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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3003300430053006>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:44

  Lost написав:
  TASCOMBANK написав:та протягом Періоду Акції, здійснили операцію отримання готівки, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."

TASCOMBANK, поясните, для участия в акции необходимо выполнить одну из операций выше, т.е або:
"здійснили операцію отримання готівки, або операцію покупки в торгово-сервісній мережі, або мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції.

или все вышеперечисленные операции одновременно, т.е. "и... та":
"здійснили операцію отримання готівки, та операцію покупки в торгово-сервісній мережі, та мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."


Добрый день, одну из операций, т.е. "або".
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:50

  klug написав:TASCOMBANK
Прокоментуйте, будь ласка, viewtopic.php?p=4784866#p4784866

TASCOMBANK,
пожалуйста, напишите алгоритм закрытия WeekendCard чтобы не было спасания абонки. Договор оформлялся в декабре.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:51

  ramaz написав:
  klug написав:TASCOMBANK
Прокоментуйте, будь ласка, viewtopic.php?p=4784866#p4784866

TASCOMBANK,
пожалуйста, напишите алгоритм закрытия WeekendCard чтобы не было спасания абонки. Договор оформлялся в декабре.

Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:04

  isen написав:
  ramaz написав:
  klug написав:TASCOMBANK
Прокоментуйте, будь ласка, viewtopic.php?p=4784866#p4784866

TASCOMBANK,
пожалуйста, напишите алгоритм закрытия WeekendCard чтобы не было спасания абонки. Договор оформлялся в декабре.

Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)


Платить абонку, она уже начислена ))
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:12

  TASCOMBANK написав:... ваш вопрос ещё актуален?

Актуален. Написал данные в ЛС
J0va
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:16

Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)[/quote]

Платить абонку, она уже начислена ))[/quote]
раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:20

  isen написав:Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)


Платить абонку, она уже начислена ))[/quote]
раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки[/quote]

Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:21

  isen написав:Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)


Платить абонку, она уже начислена ))[/quote]
раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки[/quote]

В TAS2U она не отображается.
TASCOMBANK
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:22

  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)


Платить абонку, она уже начислена ))

раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки[/quote]

Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.[/quote]
Если а где это Если увидеть?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:38

  isen написав:
  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года? :)


Платить абонку, она уже начислена ))

раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки


Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.[/quote]
Если а где это Если увидеть?[/quote]

Обратиться в контакт-центр либо же отделение банка.
Комиссия начисляется автоматически в первый рабочий день месяца в котором была открыта карта в прошлом году.
TASCOMBANK
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  #<1 ... 3003300430053006>
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