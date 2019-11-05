TASCOMBANK написав:та протягом Періоду Акції, здійснили операцію отримання готівки, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."
TASCOMBANK, поясните, для участия в акции необходимо выполнить одну из операций выше, т.е або: "здійснили операцію отримання готівки, або операцію покупки в торгово-сервісній мережі,абомережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції.
или все вышеперечисленные операции одновременно, т.е. "и... та": "здійснили операцію отримання готівки, та операцію покупки в торгово-сервісній мережі, та мережі Інтернет та операції здійснені з використанням сервісу NFC карткою АТ «ТАСКОМБАНК», кредитними коштами на суму в чеку від 100 гривень та вище протягом строку дії акції."
isen написав:Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года?
Платить абонку, она уже начислена ))
раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки[/quote]
Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.[/quote] Если а где это Если увидеть?
isen написав:Шо делать тем кто оформил в ноябре прошлого года?
Платить абонку, она уже начислена ))
раз офпред отмалчивается пойду в отделение...в ТАС2ю не вижу начисления абонки
Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.[/quote] Если а где это Если увидеть?[/quote]
Обратиться в контакт-центр либо же отделение банка. Комиссия начисляется автоматически в первый рабочий день месяца в котором была открыта карта в прошлом году.