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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3003300430053006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:54

Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Комиссия начисляется автоматически в первый рабочий день месяца в котором была открыта карта в прошлом году.

Т.е. если договор оформлялся в декабре - чтобы не насчитали абонку нужно подать заявление на закрытие не позднее последнего рабочего дня ноября? Правильно?
Или все равно в декабре насчитаете абонку пока полностью не закроется счет?
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:59

  ramaz написав:
  TASCOMBANK написав:Комиссия начисляется автоматически в первый рабочий день месяца в котором была открыта карта в прошлом году.

Т.е. если договор оформлялся в декабре - чтобы не насчитали абонку нужно подать заявление на закрытие не позднее последнего рабочего дня ноября? Правильно?
Или все равно в декабре насчитаете абонку пока полностью не закроется счет?


Закрыть счёт возможно и с начисленной комиссией за ежегод. обслуживание счёта, только при условии что нет задолженности по карте.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:07

  TASCOMBANK написав:Обратиться в контакт-центр либо же отделение банка.
Комиссия начисляется автоматически в первый рабочий день месяца в котором была открыта карта в прошлом году.


Прошу ответить юридически точно, что вы подразумеваете под словами "открыта карта"?
Setta
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