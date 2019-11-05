Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:54
Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56
Re: ТАСКОМБАНК
Т.е. если договор оформлялся в декабре - чтобы не насчитали абонку нужно подать заявление на закрытие не позднее последнего рабочего дня ноября? Правильно?
Или все равно в декабре насчитаете абонку пока полностью не закроется счет?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:59
Закрыть счёт возможно и с начисленной комиссией за ежегод. обслуживание счёта, только при условии что нет задолженности по карте.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:07
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