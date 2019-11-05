Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:54
Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56
Re: ТАСКОМБАНК
Т.е. если договор оформлялся в декабре - чтобы не насчитали абонку нужно подать заявление на закрытие не позднее последнего рабочего дня ноября? Правильно?
Или все равно в декабре насчитаете абонку пока полностью не закроется счет?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:59
Закрыть счёт возможно и с начисленной комиссией за ежегод. обслуживание счёта, только при условии что нет задолженности по карте.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:07
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:22
Такое ощущение, что Вашу фразу можно продолжить. Правильно ли я понимаю продолжить можно так: "а если погашать СЭПом по номеру кредитного счета, то вся сумма погашения пойтет исключительно на погашение кредитной задолженности и начисленная абонка снята не будет"?
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:23
читайте что подписываете. я оператору раз 6 сказал, что мне страховка не нужна и даже не пытались её оформить.
А девушке несмотря на то, что сказала, всё равно дали втихаря в ворохе договор страхования на подпись. Та не смотря и подписала всё. Потом через месяц ходила в отделение, писала про отмену.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:34
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:00
Почему в выписке по Weekend Card списанная абонплата 365 грн не отображается?
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:12
Т.е. если договор оформлялся в декабре - чтобы не насчитали абонку нужно подать заявление на закрытие не позднее последнего рабочего дня ноября? Правильно?
Или все равно в декабре насчитаете абонку пока полностью не закроется счет?[/quote]
Закрыть счёт возможно и с начисленной комиссией за ежегод. обслуживание счёта, только при условии что нет задолженности по карте.[/quote]
Почему в выписке по Weekend Card списанная абонплата 365 грн не отображается?[/quote]
Вот вот в Тас2ю "Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором"...а по факту получается обилечивают автоматически а билетов не дают)))
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:32
Re: ТАСКОМБАНК
Пошел сегодня в отделение банка за информацией куда дели деньги ведь так разрекламированный ТАС2U это показать не может. Дали мне две выписки одну по картсчету , другую по договору. Так вот в этой второй я наконец то увидел что банк снял комиссию . Но увидел я еще одну цифру, что использованный лимит больше предоставленного. Я так понял что банк загнал эту комиссию в овер. Теперь вопрос чем это еще грозит?
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