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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3004300530063007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:51

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
оформлял сегодня б5 в уе, даже и не заикнулись...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:54

  Flamingo написав:
  TASCOMBANK написав:Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.

Такое ощущение, что Вашу фразу можно продолжить. Правильно ли я понимаю продолжить можно так: "а если погашать СЭПом по номеру кредитного счета, то вся сумма погашения пойтет исключительно на погашение кредитной задолженности и начисленная абонка снята не будет"?

Зачислят на 365 грн меньше.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:00

Re: ТАСКОМБАНК

Решил я не играться с этим жлобом и добавить ему не достающую до 365 сумму, но как всегда кинул на пару копеек больше. И что же вы думаете эта ненасытная собака съела всё. И доступный лимит не вырос ни на одну копейку.



Что то в лесу сдохло, тас2u стал показывать снятие комиссии и пришла смс о списании комиса.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:35

  логан1919 написав:
  Искатель написав:Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
оформлял сегодня б5 в уе, даже и не заикнулись...


Как я понимаю, при оформлении Б5 в долларах или евро страховку не оформляют. А вот в гривне - да. При этом, правда, могут дать копеечный кредитный лимит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:48

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.

Потратить пол минуты ради своего любимого друга и заставить запомнить фразу "без страховки, пожалуйста" для менеджера в отделении? Раз уж ответственность за рекламирование лежит на вас, что в 5-10 раз менее времязатратно, чем потом жаловаться на жизнь на форуме.

За 3 раза при получении при мне ни разу не настаивали на страховке если заранее предупредить.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:52

Re: ТАСКОМБАНК

Всім привіт. Через який час начисляють 50₴ за приведеного друга? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:53

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Через який час начисляють 50₴ за приведеного друга? :roll:

От "до недели" до "как-нить в след. месяце если податите заявку и вам повезет".
Slx
 
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  #<1 ... 3004300530063007
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