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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:51
Искатель написав:
Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
оформлял сегодня б5 в уе, даже и не заикнулись...
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логан1919
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:54
Flamingo написав: TASCOMBANK написав:
Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.
Такое ощущение, что Вашу фразу можно продолжить. Правильно ли я понимаю продолжить можно так: "а если погашать СЭПом по номеру кредитного счета, то вся сумма погашения пойтет исключительно на погашение кредитной задолженности и начисленная абонка снята не будет"?
Зачислят на 365 грн меньше.
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Fylhtq
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:00
Решил я не играться с этим жлобом и добавить ему не достающую до 365 сумму, но как всегда кинул на пару копеек больше. И что же вы думаете эта ненасытная собака съела всё. И доступный лимит не вырос ни на одну копейку.
Что то в лесу сдохло, тас2u стал показывать снятие комиссии и пришла смс о списании комиса.
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pavyak
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:35
логан1919 написав: Искатель написав:
Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
оформлял сегодня б5 в уе, даже и не заикнулись...
Как я понимаю, при оформлении Б5 в долларах или евро страховку не оформляют. А вот в гривне - да. При этом, правда, могут дать копеечный кредитный лимит.
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Искатель
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:48
Искатель написав:
Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
Потратить пол минуты ради своего любимого друга и заставить запомнить фразу "без страховки, пожалуйста" для менеджера в отделении? Раз уж ответственность за рекламирование лежит на вас
, что в 5-10 раз менее времязатратно, чем потом жаловаться на жизнь на форуме.
За 3 раза при получении при мне ни разу не настаивали на страховке если заранее предупредить.
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Slx
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:53
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Через який час начисляють 50₴ за приведеного друга?
От "до недели" до "как-нить в след. месяце если податите заявку и вам повезет".
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Slx
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