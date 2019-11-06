TASCOMBANK написав:Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.
Такое ощущение, что Вашу фразу можно продолжить. Правильно ли я понимаю продолжить можно так: "а если погашать СЭПом по номеру кредитного счета, то вся сумма погашения пойтет исключительно на погашение кредитной задолженности и начисленная абонка снята не будет"?
Решил я не играться с этим жлобом и добавить ему не достающую до 365 сумму, но как всегда кинул на пару копеек больше. И что же вы думаете эта ненасытная собака съела всё. И доступный лимит не вырос ни на одну копейку.
Что то в лесу сдохло, тас2u стал показывать снятие комиссии и пришла смс о списании комиса.
Искатель написав:Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"? Спасибо.
Потратить пол минуты ради своего любимого друга и заставить запомнить фразу "без страховки, пожалуйста" для менеджера в отделении? Раз уж ответственность за рекламирование лежит на вас, что в 5-10 раз менее времязатратно, чем потом жаловаться на жизнь на форуме.
За 3 раза при получении при мне ни разу не настаивали на страховке если заранее предупредить.
Искатель написав:Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"? Спасибо.
оформлял сегодня б5 в уе, даже и не заикнулись...
Как я понимаю, при оформлении Б5 в долларах или евро страховку не оформляют. А вот в гривне - да. При этом, правда, могут дать копеечный кредитный лимит.
с гривневой тоже самое весной было.. Лимит налили 1к (и это при депо подфонд), но при этом взяли инфы на мульйон.. И где родился и где крестился.. Любопытно, что в начале за б5 и слышать не хотели (зона ато), но после нескольких звонков на горячку, перезвонили из отделения и пригласили оформить, с нулевым лимитом. Через пару дней снизошла благодать - целый косарь появился))). Б5 нужны сугубо для обмена в приложении. На мое удивление оформилили быстро и без вопросов. Забрать через неделю, т.к именная...