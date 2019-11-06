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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3005300630073008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:30

  isen написав:
  rollo написав:А друзей ещё можно приглашать в этот банк? Не нахожу ссылку.

https://friend.tascombank.ua/

Спасибо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:51

  Slx написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Через який час начисляють 50₴ за приведеного друга? :roll:

От "до недели" до "как-нить в след. месяце если податите заявку и вам повезет".
я чекаю від вересня, двічі дзвонив на гарячку, і тут на форумі звертався до представника банку, ніяк не нарахують))
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:56

Re: ТАСКОМБАНК

Пришла и моя очередь жаловаться на загнанный отдел кредитных рисков.
Привел свою родственницу после многомесячных уговоров о том, как Б5 лучше Монобанка.
Официально работает, доход 1Х тыс, стаж 1Х лет на посл. месте, кредлим 3 тыс указали.
Из минусов же лишь то, что до этого кредлимом по жизни не пользовалась, ну и возраст.
ИТОГ - НОЛЬ.

Представитель, сможете проверить в л.с., указал ли менеджер ее работу как официальную? А то ранее отписывались некоторые, что при появлении без оф. справок о доходах в отделении могут при заполнении указать как неофициальный доход вместо официального и потому результат нулевой.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:что до этого кредлимом по жизни не пользовалась

Совет. Вот таким клиентам (без КИ) нуна адназначна приносить справку и требовать, шобы менагер её зарегила в базе. Знать ЕДРПОУ конторы. Быть готовым дать телепон работодателя, а на том конце вменяемый сотрудник спокойно ответил на все вопросы гестапо. КредЖисть у чела ж тока начинается :lol:
А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить :shock: А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:31

  clientage написав:А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить :shock: А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой

Вони уже так щедро не наливають, хоча 10к цілком можуть дати (залежить від фази корезоїда).
  Slx написав:ну и возраст

Чому не Пудра? (Кажуть, там лояльніше скорять) Що саме з віком? (Може бути одним з чинників) Номери продзвонювали? Запит у УБКІ був? Номер потрібно здавати лише адекватних людей, що пройшли попередній інструктаж. Ну і ТАСька непередбачувана - факт.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:38

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Чому не Пудра?

Думаю нужен был кишмиш на все...
  klug написав:Запит у УБКІ був?
Если у человека нет кредитной истории - то он наверняка не подключен на информирование от "бюро"
Flamingo
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  #<1 ... 3005300630073008
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