Пришла и моя очередь жаловаться на загнанный отдел кредитных рисков. Привел свою родственницу после многомесячных уговоров о том, как Б5 лучше Монобанка. Официально работает, доход 1Х тыс, стаж 1Х лет на посл. месте, кредлим 3 тыс указали. Из минусов же лишь то, что до этого кредлимом по жизни не пользовалась, ну и возраст. ИТОГ - НОЛЬ.
Представитель, сможете проверить в л.с., указал ли менеджер ее работу как официальную? А то ранее отписывались некоторые, что при появлении без оф. справок о доходах в отделении могут при заполнении указать как неофициальный доход вместо официального и потому результат нулевой.
Slx написав:что до этого кредлимом по жизни не пользовалась
Совет. Вот таким клиентам (без КИ) нуна адназначна приносить справку и требовать, шобы менагер её зарегила в базе. Знать ЕДРПОУ конторы. Быть готовым дать телепон работодателя, а на том конце вменяемый сотрудник спокойно ответил на все вопросы гестапо. КредЖисть у чела ж тока начинается А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой
clientage написав:А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой
Вони уже так щедро не наливають, хоча 10к цілком можуть дати (залежить від фази корезоїда).
Slx написав:ну и возраст
Чому не Пудра? (Кажуть, там лояльніше скорять) Що саме з віком? (Може бути одним з чинників) Номери продзвонювали? Запит у УБКІ був? Номер потрібно здавати лише адекватних людей, що пройшли попередній інструктаж. Ну і ТАСька непередбачувана - факт.