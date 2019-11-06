Додано: Сер 06 лис, 2019 22:00

Моня есть, но так как смысла в его кредлиме нет - то и не запрашивался даже. А Б5 дает чистыми и снимай почти сразу, и за кредитные.

Звонков ни по каким номерам не было, как то ли пре-скоринг не пройден, то ли еще что (тоже хотелось бы узнать у оф. представителя на этот счет).

Возраст - пошел 5-й десяток. Понятно, что чинник, но несчастных пару тысяч можно же налить далеко не пенсионеру...

Пудра попросту не нужна.



Так что подозрения либо на зашуганный отдел в бэкофисе (чистая история + возраст), либо на заполнение заявки/данных сотрудником.