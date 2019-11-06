Пришла и моя очередь жаловаться на загнанный отдел кредитных рисков. Привел свою родственницу после многомесячных уговоров о том, как Б5 лучше Монобанка. Официально работает, доход 1Х тыс, стаж 1Х лет на посл. месте, кредлим 3 тыс указали. Из минусов же лишь то, что до этого кредлимом по жизни не пользовалась, ну и возраст. ИТОГ - НОЛЬ.
Представитель, сможете проверить в л.с. если передам информ., указал ли менеджер ее работу как официальную? А то ранее отписывались некоторые, что при появлении без оф. справок о доходах в отделении могут при заполнении указать как неофициальный доход вместо официального и потому результат нулевой.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 06 лис, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Slx написав:что до этого кредлимом по жизни не пользовалась
Совет. Вот таким клиентам (без КИ) нуна адназначна приносить справку и требовать, шобы менагер её зарегила в базе. Знать ЕДРПОУ конторы. Быть готовым дать телепон работодателя, а на том конце вменяемый сотрудник спокойно ответил на все вопросы гестапо. КредЖисть у чела ж тока начинается А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой
clientage написав:А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой
Вони уже так щедро не наливають, хоча 10к цілком можуть дати (залежить від фази корезоїда).
Slx написав:ну и возраст
Чому не Пудра? (Кажуть, там лояльніше скорять) Що саме з віком? (Може бути одним з чинників) Номери продзвонювали? Запит у УБКІ був? Номер потрібно здавати лише адекватних людей, що пройшли попередній інструктаж. Ну і ТАСька непередбачувана - факт.
Моня есть, но так как смысла в его кредлиме нет - то и не запрашивался даже. А Б5 дает чистыми и снимай почти сразу, и за кредитные. Звонков ни по каким номерам не было, как то ли пре-скоринг не пройден, то ли еще что (тоже хотелось бы узнать у оф. представителя на этот счет). Возраст - пошел 5-й десяток. Понятно, что чинник, но несчастных пару тысяч можно же налить далеко не пенсионеру... Пудра попросту не нужна.
Так что подозрения либо на зашуганный отдел в бэкофисе (чистая история + возраст), либо на заполнение заявки/данных сотрудником.
Slx написав:Моня есть, но так как смысла в его кредлиме нет - то и не запрашивался даже. А Б5 дает чистыми и снимай почти сразу, и за кредитные. Звонков ни по каким номерам не было, как то ли пре-скоринг не пройден, то ли еще что (тоже хотелось бы узнать у оф. представителя на этот счет). Возраст - пошел 5-й десяток. Понятно, что чинник, но несчастных пару тысяч можно же налить далеко не пенсионеру... Пудра попросту не нужна.
Так что подозрения либо на зашуганный отдел в бэкофисе (чистая история + возраст), либо на заполнение заявки/данных сотрудником.
Не переживайте, не стОит. Тут таких оооочень много. Еще они скорят контору под названием "первое всеукраинское бюро кредитных историй".
вчера пришла смс, вам как лояльному клиенту, увеличиваем на 10к лимит по Б5. Было 50к, стало 60к. Перед этим дней 10 не использовал карту, был за границей. Новая волна повышения кредитного лимита? у всех так? интересно