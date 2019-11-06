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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3006300730083009>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:30

  isen написав:
  rollo написав:А друзей ещё можно приглашать в этот банк? Не нахожу ссылку.

https://friend.tascombank.ua/

Спасибо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:51

  Slx написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Через який час начисляють 50₴ за приведеного друга? :roll:

От "до недели" до "как-нить в след. месяце если податите заявку и вам повезет".
я чекаю від вересня, двічі дзвонив на гарячку, і тут на форумі звертався до представника банку, ніяк не нарахують))
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:56

Re: ТАСКОМБАНК

Пришла и моя очередь жаловаться на загнанный отдел кредитных рисков.
Привел свою родственницу после многомесячных уговоров о том, как Б5 лучше Монобанка.
Официально работает, доход 1Х тыс, стаж 1Х лет на посл. месте, кредлим 3 тыс указали.
Из минусов же лишь то, что до этого кредлимом по жизни не пользовалась, ну и возраст.
ИТОГ - НОЛЬ.

Представитель, сможете проверить в л.с. если передам информ., указал ли менеджер ее работу как официальную? А то ранее отписывались некоторые, что при появлении без оф. справок о доходах в отделении могут при заполнении указать как неофициальный доход вместо официального и потому результат нулевой.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 06 лис, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:что до этого кредлимом по жизни не пользовалась

Совет. Вот таким клиентам (без КИ) нуна адназначна приносить справку и требовать, шобы менагер её зарегила в базе. Знать ЕДРПОУ конторы. Быть готовым дать телепон работодателя, а на том конце вменяемый сотрудник спокойно ответил на все вопросы гестапо. КредЖисть у чела ж тока начинается :lol:
А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить :shock: А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:31

  clientage написав:А мож таки лучше Моню оформить? Они могут даж 100К налить :shock: А вы спокойно уменьшите до 10К и месяца 3 попользуйтесь без просрочек. Через 1..2 мес уже будет первая запись в КИ. А потом уже к Тасе идите, со справкой

Вони уже так щедро не наливають, хоча 10к цілком можуть дати (залежить від фази корезоїда).
  Slx написав:ну и возраст

Чому не Пудра? (Кажуть, там лояльніше скорять) Що саме з віком? (Може бути одним з чинників) Номери продзвонювали? Запит у УБКІ був? Номер потрібно здавати лише адекватних людей, що пройшли попередній інструктаж. Ну і ТАСька непередбачувана - факт.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:38

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Чому не Пудра?

Думаю нужен был кишмиш на все...
  klug написав:Запит у УБКІ був?
Если у человека нет кредитной истории - то он наверняка не подключен на информирование от "бюро"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:00

Скоринг

Моня есть, но так как смысла в его кредлиме нет - то и не запрашивался даже. А Б5 дает чистыми и снимай почти сразу, и за кредитные.
Звонков ни по каким номерам не было, как то ли пре-скоринг не пройден, то ли еще что (тоже хотелось бы узнать у оф. представителя на этот счет).
Возраст - пошел 5-й десяток. Понятно, что чинник, но несчастных пару тысяч можно же налить далеко не пенсионеру...
Пудра попросту не нужна.

Так что подозрения либо на зашуганный отдел в бэкофисе (чистая история + возраст), либо на заполнение заявки/данных сотрудником.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:25

  Slx написав:Моня есть, но так как смысла в его кредлиме нет - то и не запрашивался даже. А Б5 дает чистыми и снимай почти сразу, и за кредитные.
Звонков ни по каким номерам не было, как то ли пре-скоринг не пройден, то ли еще что (тоже хотелось бы узнать у оф. представителя на этот счет).
Возраст - пошел 5-й десяток. Понятно, что чинник, но несчастных пару тысяч можно же налить далеко не пенсионеру...
Пудра попросту не нужна.

Так что подозрения либо на зашуганный отдел в бэкофисе (чистая история + возраст), либо на заполнение заявки/данных сотрудником.

Не переживайте, не стОит. Тут таких оооочень много.
Еще они скорят контору под названием "первое всеукраинское бюро кредитных историй".
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:47

налили еще 10к на Б5

вчера пришла смс, вам как лояльному клиенту, увеличиваем на 10к лимит по Б5. Было 50к, стало 60к. Перед этим дней 10 не использовал карту, был за границей. Новая волна повышения кредитного лимита? у всех так? интересно
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:51

  логан1919 написав:
  Искатель написав:Уважаемый представитель банка, подскажите, как правильно отказаться от навязываемой страховки в момент оформления кредитной карты "Большая пятерка"?
Спасибо.
оформлял сегодня б5 в уе, даже и не заикнулись...

а чого їм по валюті заїкатись ??? вони страховку парять на кредитні в гривні, а по валютній кредити не передбачені апріорі ...
stas_rst
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