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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3006300730083009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:59

  yoggik написав:вчера пришла смс, вам как лояльному клиенту, увеличиваем на 10к лимит по Б5. Было 50к, стало 60к. Перед этим дней 10 не использовал карту, был за границей. Новая волна повышения кредитного лимита? у всех так? интересно

На прошлой неделе была... Не то чтобы волна - так "невеличка хвилька" - несколько форумчан отписывалось о небольшом повышении. Не в 2 раза как летом
Flamingo
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  #<1 ... 3006300730083009
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