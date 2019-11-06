На прошлой неделе была... Не то чтобы волна - так "невеличка хвилька" - несколько форумчан отписывалось о небольшом повышении. Не в 2 раза как летом
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:59
На прошлой неделе была... Не то чтобы волна - так "невеличка хвилька" - несколько форумчан отписывалось о небольшом повышении. Не в 2 раза как летом
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:17
Re: ТАСКОМБАНК
три заявки від травня п.р. на підвищення від 1К - в дим ...
і документи по ЗП, і офіційна робота - пох.
Я уже не вірю ...
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:31
1) я чомусь думав тарифи В5 та Пудри ізометричні і можна випустити додаткову В5 до Пудри або додаткову Пудру до В5, зараз звірився - можна лише другий варіант;
2) якщо говорити про пересічну людину без КІ, то звісно так, хоча сповіщення більше задумувались для оперативного виявлення випадків, коли хтось сторонній бере кредит на ім'я людини. Тому, зиск з них цілком можуть мати і люди, які самі кредитами не користуються (якби знали, що так можна). Але ж у нас випадок, коли людину заводить просунутий кабан, що загнав не одного верблюда, тому я б з висновками не поспішав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:48
Re: ТАСКОМБАНК
Мне и двум членам моей семьи ТАСя сегодня увеличила кредлимит по Б5 с 1к до 5к. А жене по ПУДРе с 10к до 15,6к. Все карты юзаются.
Даже не верится что у Мони и ТАСи один собственник.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:57
Фантом Так не собственник же наливает, а кредитный отдел, скоринг, чтоб он горел..
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:06
Это когда сам просишь. Сегодня автоматом многим налили. Из моих родственников всем.
Причём, не первый раз. Тут условие какое, пользуешься картой через какой-то промежуток времени ТАСя сама лимит поднимает. Не пользуешься, не поднимает.
Брату в пошлое повышение сначала на Вике подняли лимит с 1,5к до 5к, теперь по Б5.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:19
Жене, как "лояльному" клиенту, добавили аж 900 грн. на Пудру и стало 6900.
По Б5 так и осталось 3000. Карты юзаются так, что нагреваются.
|