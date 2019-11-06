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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3006300730083009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:59

  yoggik написав:вчера пришла смс, вам как лояльному клиенту, увеличиваем на 10к лимит по Б5. Было 50к, стало 60к. Перед этим дней 10 не использовал карту, был за границей. Новая волна повышения кредитного лимита? у всех так? интересно

На прошлой неделе была... Не то чтобы волна - так "невеличка хвилька" - несколько форумчан отписывалось о небольшом повышении. Не в 2 раза как летом
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:17

Re: ТАСКОМБАНК

вчера пришла смс, вам как лояльному клиенту, увеличиваем на 10к лимит по Б5. Было 50к, стало 60к.

три заявки від травня п.р. на підвищення від 1К - в дим ...
і документи по ЗП, і офіційна робота - пох.
Я уже не вірю ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:31

  Flamingo написав:
  klug написав:Чому не Пудра?

Думаю нужен был кишмиш на все...
  klug написав:Запит у УБКІ був?
Если у человека нет кредитной истории - то он наверняка не подключен на информирование от "бюро"

1) я чомусь думав тарифи В5 та Пудри ізометричні і можна випустити додаткову В5 до Пудри або додаткову Пудру до В5, зараз звірився - можна лише другий варіант;
2) якщо говорити про пересічну людину без КІ, то звісно так, хоча сповіщення більше задумувались для оперативного виявлення випадків, коли хтось сторонній бере кредит на ім'я людини. Тому, зиск з них цілком можуть мати і люди, які самі кредитами не користуються (якби знали, що так можна). Але ж у нас випадок, коли людину заводить просунутий кабан, що загнав не одного верблюда, тому я б з висновками не поспішав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:48

Re: ТАСКОМБАНК

Мне и двум членам моей семьи ТАСя сегодня увеличила кредлимит по Б5 с 1к до 5к. А жене по ПУДРе с 10к до 15,6к. Все карты юзаются.
Даже не верится что у Мони и ТАСи один собственник.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:57

Фантом Так не собственник же наливает, а кредитный отдел, скоринг, чтоб он горел..
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:06

  Maksi2 написав:Фантом Так не собственник же наливает, а кредитный отдел, скоринг, чтоб он горел..

Это когда сам просишь. Сегодня автоматом многим налили. Из моих родственников всем.
Причём, не первый раз. Тут условие какое, пользуешься картой через какой-то промежуток времени ТАСя сама лимит поднимает. Не пользуешься, не поднимает.
Брату в пошлое повышение сначала на Вике подняли лимит с 1,5к до 5к, теперь по Б5.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:19

  yoggik написав:вчера пришла смс, вам как лояльному клиенту, увеличиваем на 10к лимит по Б5. Было 50к, стало 60к. Перед этим дней 10 не использовал карту, был за границей. Новая волна повышения кредитного лимита? у всех так? интересно

Жене, как "лояльному" клиенту, добавили аж 900 грн. на Пудру и стало 6900.
По Б5 так и осталось 3000. Карты юзаются так, что нагреваются.
rollo
 
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