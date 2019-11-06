Додано: Сер 06 лис, 2019 23:48

Мне и двум членам моей семьи ТАСя сегодня увеличила кредлимит по Б5 с 1к до 5к. А жене по ПУДРе с 10к до 15,6к. Все карты юзаются.

Даже не верится что у Мони и ТАСи один собственник.

Кто не пьёт, тот не рискует.