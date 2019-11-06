Додано: Чет 07 лис, 2019 11:44

Даже и не знаю, как это назвать...



Только что друг покупает 1000 долларов онлайн и пишет мне: "Что за фигня? С меня сняли 5 долларов!" Я думаю: "Опять ТАС что-то зачудил без предупреждения..." И тут мелькает мысль: "А тебе случайно не "Плативку" в долларах оформили? - Да, Плативку! - Я ж тебе говорил: бери две Б5! - Я так и сказал в отделении, а мне оформили Плативку!"



Посоветовал звонить на горлинию и жаловаться на идиотку из отделения.

Это вообще что такое? Понятно, что никто ему 5 долларов не вернет, но сам факт!

Сначала напарили страховку в отделении, а тут оказывается, еще и не ту карту оформили.



Человек не из "свинорылов", в картах слабо разбирается, уже далеко за 50, да еще и в этот день плохо себя чувствовал. Конечно, его вина, что не увидел, что ему подсунули.

Но... сам факт! Это ж кем надо быть, чтобы так к клиенту относиться.