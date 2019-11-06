TASCOMBANK 1) У меня 50.000 кредлима в привате, и за 9 лет всего одна просрочка на менее чем 7 дней на 50 грн. Тас дает мне смехотворную 1.000 на Б-5 и 0.00 на Вику и больше прескоринг в тасе я не прохожу. 2) Как мне пользоваться кешбеком за кредитные??? 3) Например в будние дни Б-5, а в выходные Викендом??? 4) Зачем вообще мне карты без кешбека? Кредитных денег полно, см. пункт 1. Нужен именно кешбек, а не кредит.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 07 лис, 2019 10:22, всього редагувалось 3 разів.
Только что друг покупает 1000 долларов онлайн и пишет мне: "Что за фигня? С меня сняли 5 долларов!" Я думаю: "Опять ТАС что-то зачудил без предупреждения..." И тут мелькает мысль: "А тебе случайно не "Плативку" в долларах оформили? - Да, Плативку! - Я ж тебе говорил: бери две Б5! - Я так и сказал в отделении, а мне оформили Плативку!"
Посоветовал звонить на горлинию и жаловаться на идиотку из отделения. Это вообще что такое? Понятно, что никто ему 5 долларов не вернет, но сам факт! Сначала напарили страховку в отделении, а тут оказывается, еще и не ту карту оформили.
Человек не из "свинорылов", в картах слабо разбирается, уже далеко за 50, да еще и в этот день плохо себя чувствовал. Конечно, его вина, что не увидел, что ему подсунули. Но... сам факт! Это ж кем надо быть, чтобы так к клиенту относиться.
TASCOMBANK написав:Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.
Такое ощущение, что Вашу фразу можно продолжить. Правильно ли я понимаю продолжить можно так: "а если погашать СЭПом по номеру кредитного счета, то вся сумма погашения пойтет исключительно на погашение кредитной задолженности и начисленная абонка снята не будет"?
Фраза не имеет такового продолжения. При наличии задолженности по кк и начисленной абонплате, при пополнении счёта любым из удобных вам способов, первостепенно средства будут списываться на погашение суммы абонплаты.
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Порка
Соррі бонус...жирний.
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