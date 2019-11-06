RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3008300930103011>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:04

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK 1) У меня 50.000 кредлима в привате, и за 9 лет всего одна просрочка на менее чем 7 дней на 50 грн. Тас дает мне смехотворную 1.000 на Б-5 и 0.00 на Вику и больше прескоринг в тасе я не прохожу.
2) Как мне пользоваться кешбеком за кредитные??? :?:
3) Например в будние дни Б-5, а в выходные Викендом???
4) Зачем вообще мне карты без кешбека? Кредитных денег полно, см. пункт 1. Нужен именно кешбек, а не кредит.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 07 лис, 2019 10:22, всього редагувалось 3 разів.
Maksi2
 
Повідомлень: 317
З нами з: 18.06.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:04

Re: ТАСКОМБАНК

1 В чём разница между этими типами "Mastercard World"?

2 Среди этих типов карт есть карта Mastercard World Contactless, которую до конца этой недели можно заказать бесплатно?

3 Карты именные, с отдельным счётом?

4 Карты можно забрать в отделение за 1 посещение?

5 Почему не даёт оформить карту в валюте, можно только в UAH?

Зображення
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 08.03.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:17

  MASolomko написав:1 В чём разница между этими типами "Mastercard World"?

2 Среди этих типов карт есть карта Mastercard World Contactless, которую до конца этой недели можно заказать бесплатно?

3 Карты именные, с отдельным счётом?

4 Карты можно забрать в отделение за 1 посещение?

5 Почему не даёт оформить карту в валюте, можно только в UAH?

Зображення


Добрый день, изображение не видим...
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:44

Даже и не знаю, как это назвать...

Только что друг покупает 1000 долларов онлайн и пишет мне: "Что за фигня? С меня сняли 5 долларов!" Я думаю: "Опять ТАС что-то зачудил без предупреждения..." И тут мелькает мысль: "А тебе случайно не "Плативку" в долларах оформили? - Да, Плативку! - Я ж тебе говорил: бери две Б5! - Я так и сказал в отделении, а мне оформили Плативку!"

Посоветовал звонить на горлинию и жаловаться на идиотку из отделения.
Это вообще что такое? Понятно, что никто ему 5 долларов не вернет, но сам факт!
Сначала напарили страховку в отделении, а тут оказывается, еще и не ту карту оформили.

Человек не из "свинорылов", в картах слабо разбирается, уже далеко за 50, да еще и в этот день плохо себя чувствовал. Конечно, его вина, что не увидел, что ему подсунули.
Но... сам факт! Это ж кем надо быть, чтобы так к клиенту относиться.
Искатель
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 22.02.16
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:54

  Flamingo написав:
  TASCOMBANK написав:Если комиссия за ежегодное обслуживание уже начислена, средства будь они на дебетовом гривневом счету, либо если погашает при помощи кнопки в тас2ю, в первую очередь пойдут на её погашение.

Такое ощущение, что Вашу фразу можно продолжить. Правильно ли я понимаю продолжить можно так: "а если погашать СЭПом по номеру кредитного счета, то вся сумма погашения пойтет исключительно на погашение кредитной задолженности и начисленная абонка снята не будет"?


Фраза не имеет такового продолжения. При наличии задолженности по кк и начисленной абонплате, при пополнении счёта любым из удобных вам способов, первостепенно средства будут списываться на погашение суммы абонплаты.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:59

  anikola13 написав:Я в эту волну не попал. Было 1к, летом налили до 3к. На сегодня не доливали ничего. :(

Не переживайте. Следующая волна будет девятый вал. :)
rollo
 
Повідомлень: 103
З нами з: 20.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

anikola13 написав:Я в эту волну не попал. Было 1к, летом налили до 3к. На сегодня не доливали ничего. :(
Как правило повышают не чаще, чем раз в полгода, потому в эту и не попали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25875
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6066 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:01

Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Искатель
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 22.02.16
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Порка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25875
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6066 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:18

  Faceless написав:
Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Порка

Соррі бонус...жирний.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30084
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3008300930103011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, ingtrans, jay2004, MASolomko, Stringer, TASCOMBANK, югин і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.