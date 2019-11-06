Додано: Чет 07 лис, 2019 12:47

логан1919 написав: Искатель написав: Уважаемый TASCOMBANK!



Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты. Уважаемый TASCOMBANK!Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?! Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!

Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать.Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел.Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки".Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".