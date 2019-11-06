TASCOMBANK написав:Добрый день, изображение не видим...
На какой ресурс вам изображение закинуть?
Если на словах, то: 1) открываю приложение TAS2U, ввожу в систему 2) в верхнем правом углу нажимаю на плюс 3) выбираю в появившемся меню "Замовити картку" 4) предлагает к заказу карту В5 5) если развернуть список "Тип картки", то в списке значиться 3 одинакоаве строчки с текстом "Mastercard World" (это как раз и было представлено на изображении).
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту
Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал. Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)" В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!
Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать. Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел. Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки". Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.
Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту
Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал. Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)" В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).
MASolomko написав:1 В чём разница между этими типами "Mastercard World"?
2 Среди этих типов карт есть карта Mastercard World Contactless, которую до конца этой недели можно заказать бесплатно?
3 Карты именные, с отдельным счётом?
4 Карты можно забрать в отделение за 1 посещение?
5 Почему не даёт оформить карту в валюте, можно только в UAH?
1)Разницы никакой нет между этими вариантами. 2) Этот вариант оформления возможен только через отделение банка. 3) Карты с отдельным счётом. 4) Да. 5) Ещё нет функционала заказа карт в валютах, только национальная.