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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3008300930103011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:22

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Добрый день, изображение не видим...
На какой ресурс вам изображение закинуть?

Если на словах, то:
1) открываю приложение TAS2U, ввожу в систему
2) в верхнем правом углу нажимаю на плюс
3) выбираю в появившемся меню "Замовити картку"
4) предлагает к заказу карту В5
5) если развернуть список "Тип картки", то в списке значиться 3 одинакоаве строчки с текстом "Mastercard World" (это как раз и было представлено на изображении).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:29

  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:32

  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:34

  clientage написав:
  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту :idea:

Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал.
Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)"
В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:47

  логан1919 написав:
  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!

Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать.
Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел.
Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки".
Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.

Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:49

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту :idea:

Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал.
Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)"
В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).

Хотели как лучше, получилось как всегда. (с)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:00

  MASolomko написав:1 В чём разница между этими типами "Mastercard World"?

2 Среди этих типов карт есть карта Mastercard World Contactless, которую до конца этой недели можно заказать бесплатно?

3 Карты именные, с отдельным счётом?

4 Карты можно забрать в отделение за 1 посещение?

5 Почему не даёт оформить карту в валюте, можно только в UAH?

Зображення


1)Разницы никакой нет между этими вариантами.
2) Этот вариант оформления возможен только через отделение банка.
3) Карты с отдельным счётом.
4) Да.
5) Ещё нет функционала заказа карт в валютах, только национальная.
TASCOMBANK
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