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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:22
TASCOMBANK написав:
Добрый день, изображение не видим...
На какой ресурс вам изображение закинуть?
Если на словах, то:
1) открываю приложение TAS2U, ввожу в систему
2) в верхнем правом углу нажимаю на плюс
3) выбираю в появившемся меню "Замовити картку"
4) предлагает к заказу карту В5
5) если развернуть список "Тип картки", то в списке значиться 3 одинакоаве строчки с текстом "Mastercard World" (это как раз и было представлено на изображении).
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MASolomko
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:29
Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:32
Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!
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логан1919
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:34
clientage написав: Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту
Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал.
Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)"
В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).
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Искатель
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:47
логан1919 написав: Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!
Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать.
Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел.
Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки".
Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.
Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:49
Искатель написав: clientage написав: Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту
Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал.
Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)"
В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).
Хотели как лучше, получилось как всегда. (с)
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curiousobro
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