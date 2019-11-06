|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:07
Таскомбанк повертає 100 гривень за платежі та перекази!https://news.finance.ua/ua/news/-/45943 ... a-perekazy
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему