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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3010301130123013>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:07

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк повертає 100 гривень за платежі та перекази!
https://news.finance.ua/ua/news/-/45943 ... a-perekazy
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:54

ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:59

  Искатель написав:А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.


Кадры это фирменный стиль банка. :)
Наверное при отборе сотрудников их проверяют чтоб соответствовали ему.
Может даже обучение проводят. :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:39

  Aps написав:
  Искатель написав:А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.


Кадры это фирменный стиль банка. :)
Наверное при отборе сотрудников их проверяют чтоб соответствовали ему.
Может даже обучение проводят. :mrgreen:


Продолжу (со слов друга) рассказ об уровне специалистов Кременчугского отделения. Подозреваю, что там оно аж одно, так что не промахнусь.
"Приехал я туда опять... Сидит девушка,которая мне оформляла... к ней очередь... рядом еще двое сидят, на компе пасьянс раскладывают. Я к ним, а они "Не, мы новенькие, еще ничего не знаем" (офигеть!)
Подходит он к той девушке (которая, типа, самая грамотная!)
"О! Вы у нас первый (ШОК!), кто оформляет карты Б5 в валюте. А вы точно уверены, что там никаких лишних платежей не берется? Разберитесь, потом нам расскажете!" Друг мне говорит, мол, "нашли бета-тестера"...
Ну и напоследок: "Карты будут идти из Киева от 10 до 14 дней, так что ждите"...
Я, конечно, тоже офигеваю, изредка попадая в местное наше отделение.
Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:46

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Ещё не так давно, поддержки никакой на форуме не было.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50

Девочки в Кременчуге, считают что нет разницы: плативка, б5...и то и то ~ карты)
Тарифы б лучше учили, а не пасьянсы раскладывали!
П.с. Нужно чтоб стажёры, форумчанам сдавали тарифы. Пока не сдадут, в штат не брать)
Востаннє редагувалось mihasik в Чет 07 лис, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:53

шнобеля їм, шнобееееля :)


Шно́белевская (Игнобелевская[1], Антинобелевская[1]) премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — «постыдный») — пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии, — «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься» (first make people laugh, and then make them think).
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:53

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" :twisted:

Нет-нет, пусть живут. Но лучше не размножаются,тупых в этой стране и так хватает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:54

  greenozon написав:шнобеля їм, шнобееееля :)


Шно́белевская (Игнобелевская[1], Антинобелевская[1]) премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — «постыдный») — пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии, — «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься» (first make people laugh, and then make them think).


Дякую за уточнення! :)
Искатель
 
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