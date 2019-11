Додано: Чет 07 лис, 2019 15:53

шнобеля їм, шнобееееляШно́белевская (Игнобелевская[1], Антинобелевская[1]) премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — «постыдный») — пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии, — «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься» (first make people laugh, and then make them think).