Додано: Чет 07 лис, 2019 15:39

Aps написав: Искатель написав: А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.

Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем. А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.



Кадры это фирменный стиль банка.

Наверное при отборе сотрудников их проверяют чтоб соответствовали ему.

Может даже обучение проводят. Кадры это фирменный стиль банка.Наверное при отборе сотрудников их проверяют чтоб соответствовали ему.Может даже обучение проводят.

Продолжу (со слов друга) рассказ об уровне специалистов Кременчугского отделения. Подозреваю, что там оно аж одно, так что не промахнусь."Приехал я туда опять... Сидит девушка,которая мне оформляла... к ней очередь... рядом еще двое сидят, на компе пасьянс раскладывают. Я к ним, а они "Не, мы новенькие, еще ничего не знаем" (офигеть!)Подходит он к той девушке (которая, типа, самая грамотная!)"О! Вы у нас первый (ШОК!), кто оформляет карты Б5 в валюте. А вы точно уверены, что там никаких лишних платежей не берется? Разберитесь, потом нам расскажете!" Друг мне говорит, мол, "нашли бета-тестера"...Ну и напоследок: "Карты будут идти из Киева от 10 до 14 дней, так что ждите"...Я, конечно, тоже офигеваю, изредка попадая в местное наше отделение.Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.