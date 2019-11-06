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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3010301130123013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:57

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту :idea:

Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал.
Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)"
В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).


А как они оформили и сразу выдали Плативки (на к-рые уже куплена валюта), если они все именные и тоже нужно ждать неделю-две? Или существуют безымянные пластинки, готовые к моментальной выдаче ? :roll: :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 лис, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:57

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:Девочки в Кременчуге, считают что нет разницы: плативка, б5...и то и то ~ карты)
Тарифы б лучше учили, а не пасьянсы раскладывали!
П.с. Нужно чтоб стажёры, форумчанам сдавали тарифы. Пока не сдадут, в штат не брать)
Это не только в вашем городе, у нас Харьков центральное отделение, на вопросы по тарифам и продуктам банка был вообще эпический ответ дан.
"Я незнаю, у меня карта от ПриватБанк. Информацию можно на сайте почитать"
И это вед.специалист отделения. А про стажёров и говорить нечего.
Вы б у них ещё разницу между дебетом и кредитом спросили)))
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:00

  anis написав:
mihasik написав:Девочки в Кременчуге, считают что нет разницы: плативка, б5...и то и то ~ карты)
Тарифы б лучше учили, а не пасьянсы раскладывали!
П.с. Нужно чтоб стажёры, форумчанам сдавали тарифы. Пока не сдадут, в штат не брать)
Это не только в вашем городе, у нас Харькове...

Везде,где отделения ТАСа,к сожалению
mihasik
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