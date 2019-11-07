Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Заставить обманщика вернуть 5х2=10 баксов, переоформить карту и завезти доки и карту клиенту
Так оказывается, ему оформили две(!) Плативки: в долларах и евро. Хорошо, что с евро ничего не делал. Он позвонил в отделение, ему говорят: "Так Б5 в валюте ждать надо неделю. Из Киева. Поэтому и оформили сразу Плативки (благодетели, блин!)" В общем, отделение в Кременчуге надо проверить с особой строгостью. Там засели то ли чересчур наглые, то ли чересчур тупые... одно из двух (или два в одном).
А как они оформили и сразу выдали Плативки (на к-рые уже куплена валюта), если они все именные и тоже нужно ждать неделю-две? Или существуют безымянные пластинки, готовые к моментальной выдаче ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 лис, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
mihasik написав:Девочки в Кременчуге, считают что нет разницы: плативка, б5...и то и то ~ карты) Тарифы б лучше учили, а не пасьянсы раскладывали! П.с. Нужно чтоб стажёры, форумчанам сдавали тарифы. Пока не сдадут, в штат не брать)
Это не только в вашем городе, у нас Харьков центральное отделение, на вопросы по тарифам и продуктам банка был вообще эпический ответ дан. "Я незнаю, у меня карта от ПриватБанк. Информацию можно на сайте почитать" И это вед.специалист отделения. А про стажёров и говорить нечего. Вы б у них ещё разницу между дебетом и кредитом спросили)))
mihasik написав:Девочки в Кременчуге, считают что нет разницы: плативка, б5...и то и то ~ карты) Тарифы б лучше учили, а не пасьянсы раскладывали! П.с. Нужно чтоб стажёры, форумчанам сдавали тарифы. Пока не сдадут, в штат не брать)
Искатель написав:ТАС - это не Альфа. После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум. А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит. Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Ещё не так давно, поддержки никакой на форуме не было.
а какие именно проблемы помогал представитель решить? так разъясняет иногда по тарифам, акциям и регламентам. но не более. или есть реальные кейсы когда проблему помог решить?
Добрый день TASCOMBANK ! Получил от родственника приглашение оформить Б5 для друга... уже есть Б5 с кр. лимитом... чтобы уточнить обстановку по этому поводу и звоню в КЦ с вопросом - сколько можно иметь Б5 в грн с лимитом или без... девочка взяла помощь зала... отсутствовала минут 5, потом радостно сообщает - можно иметь 2 Б5... и даже обе с КЛ... иду в отделение, с оформляем Б5... прошу 1к лимита, чтобы не наглеть... всё как обычно... сегодня девочка менеджер звонит с извинениями... риск отдел запретил оформлять вторую Б5... И как это называется?! Настоятельно прошу прокомментировать ситуацию...