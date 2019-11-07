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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3011301230133014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:24

  klug написав:
  isen написав:
  MASolomko написав:Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...

Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был.

Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить?

Ніби ж роз'яснили viewtopic.php?p=4788434#p4788434

Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...правда девочка новенькая была) ну просто капец как ни зайду новые лица))
Я когда погашаю через ТАС2ю кред задолженность, в платежах так и пишет...а вот омп и кред задолженность не уменьшается.. у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп), чего я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:09

  isen написав:Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...

Пробуйте через гарячу лінію - там вибір більше і іноді трапляються адеквати.
  isen написав:у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп

Ну, криво зроблено. Вони ж кілька разів змінювали принцип списання і жодного разу абонку явно у ОМП видно не було.
  isen написав:его я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...

Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:24

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.


Банк с белочкой - сильно преувеличено. Он второй после комсы по недопониманию вкладкофф.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:24

  klug написав:Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.
дійсно комуняку - на гілляку
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:27

  Maksi2 написав:klug дійсно комуняку - на гілляку

В день жовтневого перевороту в Московії. :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:28

  Искатель написав:Даже и не знаю, как это назвать...

Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" :twisted:

Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго.
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