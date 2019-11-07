ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:24
klug написав: isen написав: MASolomko написав:
Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...
Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был.
Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить?
Ніби ж роз'яснили
viewtopic.php?p=4788434#p4788434
Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...правда девочка новенькая была) ну просто капец как ни зайду новые лица))
Я когда погашаю через ТАС2ю кред задолженность, в платежах так и пишет...а вот омп и кред задолженность не уменьшается.. у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп), чего я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...
isen
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:09
isen написав:
Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...
Пробуйте через гарячу лінію - там вибір більше і іноді трапляються адеквати.
isen написав:
у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп
Ну, криво зроблено. Вони ж кілька разів змінювали принцип списання і жодного разу абонку явно у ОМП видно не було.
isen написав:
его я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...
Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:24
klug написав:
Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.
Банк с белочкой - сильно преувеличено. Он второй после комсы по недопониманию вкладкофф.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:24
klug написав:
Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.
дійсно комуняку - на гілляку
Maksi2
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:27
Maksi2 написав: klug
дійсно комуняку - на гілляку
В день жовтневого перевороту в Московії.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:28
Искатель написав:
Даже и не знаю, как это назвать...
Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".
Flamingo написав: Искатель написав:
Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые"
Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго.
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