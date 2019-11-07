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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3011301230133014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:24

  klug написав:
  isen написав:
  MASolomko написав:Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...

Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был.

Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить?

Ніби ж роз'яснили viewtopic.php?p=4788434#p4788434

Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...правда девочка новенькая была) ну просто капец как ни зайду новые лица))
Я когда погашаю через ТАС2ю кред задолженность, в платежах так и пишет...а вот омп и кред задолженность не уменьшается.. у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп), чего я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:09

  isen написав:Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...

Пробуйте через гарячу лінію - там вибір більше і іноді трапляються адеквати.
  isen написав:у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп

Ну, криво зроблено. Вони ж кілька разів змінювали принцип списання і жодного разу абонку явно у ОМП видно не було.
  isen написав:его я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...

Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:24

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.


Банк с белочкой - сильно преувеличено. Он второй после комсы по недопониманию вкладкофф.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:28

  Искатель написав:Даже и не знаю, как это назвать...

Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" :twisted:

Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:02

  Slx написав:
  Искатель написав:Даже и не знаю, как это назвать...

Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина.
Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" :twisted:

Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго.

Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.
Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:20

  Искатель написав:Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.
Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.

Если кто-то упадет ДНЕМ в открытый люк - конечно, де-юре винить нужно службы города (по закону) но ведь де-факто под ноги смотреть нужно если светло. Ибо еще пару таких "чужих проступков" - и свою шею сломать можно. Вы же в Украине живете?

Я в этой ситуации был буквально позавчера: распечатал на бумаге текст (полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5 Mastercard World Contactless бесплатно по акции до 10.11 (желательно мгновенную).
Глава работы с "роздрібними" клиентами долго и внимательно прочитал, сказал УГУ и начал оформлять. В итоге на полпути я спросил "а пластик имеется в отделении?" и узнал, что он оформил обычную мгновенку без чипа с аргументами "вы же написали, что желательно мгновенку, а чипованная стоит 150 и именную ждать нужно". То есть прочитав распечатанный текст пригнорил почти все, включая жирный курсив. И про акцию в тарифах мне пришлось ему на его мониторе показывать.

Каков итог с чипованой картой - скажу через неделю, но противоположность моих и ваших действий в ситуации увидеть можно уже сейчас.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:28

  Slx написав:
  Искатель написав:Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.
Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.

Если кто-то упадет ДНЕМ в открытый люк - конечно, де-юре винить нужно службы города (по закону) но ведь де-факто под ноги смотреть нужно если светло. Ибо еще пару таких "чужих проступков" - и свою шею сломать можно. Вы же в Украине живете?

Я в этой ситуации был буквально позавчера: распечатал на бумаге текст (полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5 Mastercard World Contactless бесплатно по акции до 10.11 (желательно мгновенную).
Глава работы с "роздрібними" клиентами долго и внимательно прочитал, сказал УГУ и начал оформлять. В итоге на полпути я спросил "а пластик имеется в отделении?" и узнал, что он оформил обычную мгновенку без чипа с аргументами "вы же написали, что желательно мгновенку, а чипованная стоит 150 и именную ждать нужно". То есть прочитав распечатанный текст пригнорил почти все, включая жирный курсив. И про акцию в тарифах мне пришлось ему на его мониторе показывать.

Каков итог с чипованой картой - скажу через неделю, но противоположность моих и ваших действий в ситуации увидеть можно уже сейчас.

ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:05

  Искатель написав:Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.
Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.

Співробітники відділення нічим від іншого населення не відрізняються. Не чув про банки, де при прийомі на роботу заставляють здавати тест на IQ. На жаль...
Якщо ти не знайомий з продуктами банку і його "стилем ведення бізнесу", краще в нього взагалі не заходити, безвідносно до назви банку. Втім, у нас це не тільки банків стосується. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (с)
she_ne_investor
 
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