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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3012301330143015> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 185 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 43 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 185 Додано: Чет 07 лис, 2019 19:24 klug написав: isen написав: MASolomko написав: Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...



Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был. Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был.

Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить? Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить?

Ніби ж роз'яснили Ніби ж роз'яснили viewtopic.php?p=4788434#p4788434

Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...правда девочка новенькая была) ну просто капец как ни зайду новые лица))

Я когда погашаю через ТАС2ю кред задолженность, в платежах так и пишет...а вот омп и кред задолженность не уменьшается.. у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп), чего я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи... Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...правда девочка новенькая была) ну просто капец как ни зайду новые лица))Я когда погашаю через ТАС2ю кред задолженность, в платежах так и пишет...а вот омп и кред задолженность не уменьшается.. у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп), чего я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи... isen Повідомлень: 514 З нами з: 21.12.15 Подякував: 82 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 20:09 isen написав: Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты... Был сегодня в отделении...не видят они тоже этой абонплаты...

Пробуйте через гарячу лінію - там вибір більше і іноді трапляються адеквати.

isen написав: у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп у меня омп меньше 365 грн(согласно тарифов карты 365 включается в сумму омп

Ну, криво зроблено. Вони ж кілька разів змінювали принцип списання і жодного разу абонку явно у ОМП видно не було.

isen написав: его я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи... его я должен придумывать-догадываться куда уходят мои платежи...

Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна. Пробуйте через гарячу лінію - там вибір більше і іноді трапляються адеквати.Ну, криво зроблено. Вони ж кілька разів змінювали принцип списання і жодного разу абонку явно у ОМП видно не було.Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3733 З нами з: 18.08.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 20:24 Re: ТАСКОМБАНК klug написав: Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна. Комсорг вважає, що клієнт має вистраждати свій кешбек. Для тих, хто шукає легкого життя є банки з котиками, зайчиками, білочками, бегемотиками і т.д., а комсомол - справа добровільна.



Банк с белочкой - сильно преувеличено. Он второй после комсы по недопониманию вкладкофф. Банк с белочкой - сильно преувеличено. Он второй после комсы по недопониманию вкладкофф. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3125 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 20:28 Искатель написав: Даже и не знаю, как это назвать... Даже и не знаю, как это назвать...

Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".

Flamingo написав: Искатель написав: Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина. Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина. Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые"

Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго. Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго. Slx Повідомлень: 257 З нами з: 23.07.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 21:02 Slx написав: Искатель написав: Даже и не знаю, как это назвать... Даже и не знаю, как это назвать...

Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".

Flamingo написав: Искатель написав: Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина. Но эти - прям готовые номинанты на премию Дарвина. Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые" Если я не ошибаюсь для этой "премии" номинанты должны лишится жизни. Так что эти еще "не готовые"

Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго. Я бы это назвал: "Очки нннада?", но некто в Голливуде назвал бы это "Деньги есть - ума не надо или почему нужно водить за ручку некоторых людей".Позволю себе добавить: без мозгов люди долго могут жить, а вот без мозгов и без глаз (чтобы клиент подписывал неглядя) - недолго.

Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.

Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли. Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли. Искатель Повідомлень: 3181 З нами з: 22.02.16 Подякував: 456 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 21:20 Искатель написав: Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.

Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли. Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.

Если кто-то упадет ДНЕМ в открытый люк - конечно, де-юре винить нужно службы города (по закону) но ведь де-факто под ноги смотреть нужно если светло. Ибо еще пару таких "чужих проступков" - и свою шею сломать можно. Вы же в Украине живете?



Я в этой ситуации был буквально позавчера: распечатал на бумаге текст (полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5 Mastercard World Contactless бесплатно по акции до 10.11 (желательно мгновенную).

Глава работы с "роздрібними" клиентами долго и внимательно прочитал, сказал УГУ и начал оформлять. В итоге на полпути я спросил "а пластик имеется в отделении?" и узнал, что он оформил обычную мгновенку без чипа с аргументами "вы же написали, что желательно мгновенку, а чипованная стоит 150 и именную ждать нужно". То есть прочитав распечатанный текст пригнорил почти все, включая жирный курсив. И про акцию в тарифах мне пришлось ему на его мониторе показывать.



Каков итог с чипованой картой - скажу через неделю, но противоположность моих и ваших действий в ситуации увидеть можно уже сейчас. Если кто-то упадет ДНЕМ в открытый люк - конечно, де-юре винить нужно службы города (по закону) но ведь де-факто под ноги смотреть нужно если светло. Ибо еще пару таких "чужих проступков" - и свою шею сломать можно. Вы же в Украине живете?Я в этой ситуации был буквально позавчера:(полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5по акции до 10.11 (желательно мгновенную).Глава работы с "роздрібними" клиентами долго и внимательно прочитал, сказал УГУ и начал оформлять. В итоге на полпути я спросил "а пластик имеется в отделении?" и узнал, что он оформил обычную мгновенку без чипа с аргументами "вы же написали, что желательно мгновенку, а чипованная стоит 150 и именную ждать нужно". То есть прочитав распечатанный текст пригнорил почти все, включая жирный курсив. И про акцию в тарифах мне пришлось ему на его мониторе показывать.Каков итог с чипованой картой - скажу через неделю, но противоположность моих и ваших действий в ситуации увидеть можно уже сейчас. Slx Повідомлень: 257 З нами з: 23.07.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 21:28 Slx написав: Искатель написав: Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.

Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли. Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.

Если кто-то упадет ДНЕМ в открытый люк - конечно, де-юре винить нужно службы города (по закону) но ведь де-факто под ноги смотреть нужно если светло. Ибо еще пару таких "чужих проступков" - и свою шею сломать можно. Вы же в Украине живете?



Я в этой ситуации был буквально позавчера: распечатал на бумаге текст (полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5 Mastercard World Contactless бесплатно по акции до 10.11 (желательно мгновенную).

Глава работы с "роздрібними" клиентами долго и внимательно прочитал, сказал УГУ и начал оформлять. В итоге на полпути я спросил "а пластик имеется в отделении?" и узнал, что он оформил обычную мгновенку без чипа с аргументами "вы же написали, что желательно мгновенку, а чипованная стоит 150 и именную ждать нужно". То есть прочитав распечатанный текст пригнорил почти все, включая жирный курсив. И про акцию в тарифах мне пришлось ему на его мониторе показывать.



Каков итог с чипованой картой - скажу через неделю, но противоположность моих и ваших действий в ситуации увидеть можно уже сейчас. Если кто-то упадет ДНЕМ в открытый люк - конечно, де-юре винить нужно службы города (по закону) но ведь де-факто под ноги смотреть нужно если светло. Ибо еще пару таких "чужих проступков" - и свою шею сломать можно. Вы же в Украине живете?Я в этой ситуации был буквально позавчера:(полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5по акции до 10.11 (желательно мгновенную).Глава работы с "роздрібними" клиентами долго и внимательно прочитал, сказал УГУ и начал оформлять. В итоге на полпути я спросил "а пластик имеется в отделении?" и узнал, что он оформил обычную мгновенку без чипа с аргументами "вы же написали, что желательно мгновенку, а чипованная стоит 150 и именную ждать нужно". То есть прочитав распечатанный текст пригнорил почти все, включая жирный курсив. И про акцию в тарифах мне пришлось ему на его мониторе показывать.Каков итог с чипованой картой - скажу через неделю, но противоположность моих и ваших действий в ситуации увидеть можно уже сейчас.

ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ. ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ. mephala Повідомлень: 5857 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 22:05 Искатель написав: Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.

Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли. Вы оправдываете жульничество сотрудников отделения, при этом обвиняя человека, впервые оказавшегося в этом банке и незнакомого ни с продуктами банка, ни со стилем ведения "бизнеса" его сотрудниками.Искренне желаю Вам не оказаться в подобной ситуации. Люди, которые насмехаются над другими, часто попадают в аналогичные ситуации. Закон бумеранга, знаете ли.

Співробітники відділення нічим від іншого населення не відрізняються. Не чув про банки, де при прийомі на роботу заставляють здавати тест на IQ. На жаль...

Якщо ти не знайомий з продуктами банку і його "стилем ведення бізнесу", краще в нього взагалі не заходити, безвідносно до назви банку. Втім, у нас це не тільки банків стосується. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (с) Співробітники відділення нічим від іншого населення не відрізняються. Не чув про банки, де при прийомі на роботу заставляють здавати тест на IQ. На жаль...Якщо ти не знайомий з продуктами банку і його "стилем ведення бізнесу", краще в нього взагалі не заходити, безвідносно до назви банку. Втім, у нас це не тільки банків стосується. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (с) she_ne_investor Повідомлень: 2528 З нами з: 23.09.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 22:14 Re: ТАСКОМБАНК isen написав: Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить? Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить? Насколько я понял ответ представителя ранее, то если кредитный счёт не тронут -- по при даже списанной абонке карту получиться закрыть. Но в это в идеале.

По факту может оказаться не так легко.



Slx написав: Я в этой ситуации был буквально позавчера: распечатал на бумаге текст (полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5 Mastercard World Contactless бесплатно по акции до 10.11... Я в этой ситуации был буквально позавчера: распечатал на бумаге текст (полужирний согласно оригиналу): Оформить Б5 Mastercard World Contactless бесплатно по акции до 10.11... Я не один раз просил такое. Мне уже мгновенку обычную начали клепать (запрос скорее в УБКИ ушёл). Уведомил о своём желании -- сделали по моему.

Там просто надо больше телодвижений для получения такого пластика.



ps В кредитном лимите отказали через пару часов после отделения. Да и в договоре кое-что из анкеты менеджер указал немного не так. :/ Ну да ладно.

На память мне от Таси останется болванка с пеналом WC, бомж Б5. А так ещё будут 3 Mastercard World Contactless (в грн и валютные) ибо пока не вижу их "готовку". Насколько я понял ответ представителя ранее, то если кредитный счёт не тронут -- по при даже списанной абонке карту получиться закрыть. Но в это в идеале.По факту может оказаться не так легко.Я не один раз просил такое. Мне уже мгновенку обычную начали клепать (запрос скорее в УБКИ ушёл). Уведомил о своём желании -- сделали по моему.Там просто надо больше телодвижений для получения такого пластика.ps В кредитном лимите отказали через пару часов после отделения. Да и в договоре кое-что из анкеты менеджер указал немного не так. :/ Ну да ладно.На память мне от Таси останется болванка с пеналом WC, бомж Б5. А так ещё будут 3 Mastercard World Contactless (в грн и валютные) ибо пока не вижу их "готовку". MASolomko

Повідомлень: 1430 З нами з: 08.03.18 Подякував: 63 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:05 mephala написав: ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ. ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ.

Подобный Ад и Израиль только в отделениях.



Ходить надо только с четким списком чего тебе делать нужно, а чего нет, предварительно начитавшись форум.



Через горячку пока все вопросы решались хоть и не спеша, но успешно.

Выгода зачастую компенсирует нервы потраченные в отделении



Главное - знакомство с внятным касиром. Подобный Ад и Израиль только в отделениях.Ходить надо только с четким списком чего тебе делать нужно, а чего нет, предварительно начитавшись форум.Через горячку пока все вопросы решались хоть и не спеша, но успешно.Выгода зачастую компенсирует нервы потраченные в отделенииГлавное - знакомство с внятным касиром. curiousobro Повідомлень: 2413 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3012301330143015> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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