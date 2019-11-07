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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22
Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
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korovas2
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