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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22
Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:43
Искатель написав: логан1919 написав: Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!
Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать.
Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел.
Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки".
Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.
Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".
Платівка - совсем бесполезная?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:49
Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.
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