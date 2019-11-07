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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22

Re: ТАСКОМБАНК

Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:43

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:
  логан1919 написав:
  Искатель написав:Уважаемый TASCOMBANK!

Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.

Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!

Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать.
Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел.
Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки".
Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.

Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".
Платівка - совсем бесполезная?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:49

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.

Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:23

  2XL написав:Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.

А вы знаете, что оно (личное сообщение) имело место быть?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:08

  curiousobro написав:
  mephala написав:ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ.

Подобный Ад и Израиль только в отделениях.

Ходить надо только с четким списком чего тебе делать нужно, а чего нет, предварительно начитавшись форум.

Через горячку пока все вопросы решались хоть и не спеша, но успешно.
Выгода зачастую компенсирует нервы потраченные в отделении :)

Главное - знакомство с внятным касиром.

Рекомендую Центральное на Жилянской в Киеве. Единственное где встретил компетентный персонал.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:15

Re: ТАСКОМБАНК

Кто получил именной бесконтакт Б5 по акции (т.е. бесплатно) - на сколько лет срок действия карты?
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