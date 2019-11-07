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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22
Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:43
Искатель написав: логан1919 написав: Искатель написав:
Уважаемый TASCOMBANK!
Скажите, что делать, если сотрудник банка намеренно обманывает клиента? Причем, нового клиента, которого направили в Ваш банк? И какие меры воздействия к такому сотруднику могут быть приняты.
Ни в коем случае не защищаю менегеров таси, но у вас есть доказательства, что его именно обманули, а не то, что клиент сам случайно перепутал?!
Еще раз: я лично (это мой хороший товарищ) инструктировал его, что ему нужно брать.
Сказал: Б5 в гривне и Б5 в долларах. Он еще в евро захотел.
Он утверждает, что именно так и сказал в отделении. А ему втюхали "Плативки".
Человек первый раз в ТАСе, и слово "Плативка" я даже не произносил.
Он говорит: "Я даже и не знал, что там могут быть другие (не Б5) карты".
Платівка - совсем бесполезная?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:49
Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:23
2XL написав:
Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.
А вы знаете, что оно (личное сообщение) имело место быть?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:08
curiousobro написав: mephala написав:
ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ.
Подобный Ад и Израиль только в отделениях.
Ходить надо только с четким списком чего тебе делать нужно, а чего нет, предварительно начитавшись форум.
Через горячку пока все вопросы решались хоть и не спеша, но успешно.
Выгода зачастую компенсирует нервы потраченные в отделении
Главное - знакомство с внятным касиром.
Рекомендую Центральное на Жилянской в Киеве. Единственное где встретил компетентный персонал.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:15
Кто получил именной бесконтакт Б5 по акции (т.е. бесплатно), подскажите, плз, на сколько лет срок действия карты?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:20
BBC написав: curiousobro написав: mephala написав:
ПОСЛЕ ВАШЕГО ОПИСАНИЯ ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН - ОБХОДИТЬ ТАС ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ.
Подобный Ад и Израиль только в отделениях.
Ходить надо только с четким списком чего тебе делать нужно, а чего нет, предварительно начитавшись форум.
Через горячку пока все вопросы решались хоть и не спеша, но успешно.
Выгода зачастую компенсирует нервы потраченные в отделении
Главное - знакомство с внятным касиром.
Рекомендую Центральное на Жилянской в Киеве. Единственное где встретил компетентный персонал.
Вчера там был...мой пост выше. А кассиры да там на уровне и долго держаться...а тем кто работает с клиентами видать не так много платят вот и меняются часто...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:43
korovas2 написав:
Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
В грудні 2019-го: абонентська плата нараховується у перший день місяця, в який було відкрито картку.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:57
Когда можно перекидывать деньги с Ощадного, чтоб не пропали проценты за вчера? С 9 утра?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:19
2XL написав:
Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.
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