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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3014301530163017>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:25

  korovas2 написав:Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?


В грудні 2019.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:29

Перевод с моно

Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:32

  isen написав:
  MASolomko написав:Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...

Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был.

Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить?


При условии отсутствия задолженности за кл - не нужно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:33

  Rack написав:Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?


Доброе утро, вы переводили через TAS2U?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36

  TASCOMBANK написав:карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка
:!: :!: :!:
  TASCOMBANK написав:
  korovas2 написав:Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?


В грудні 2019.

Т.е. чтобы не платить абонку нужно написать заявление на закрытие до конца ноября?

TASCOMBANK, а когда планируется полный вывод WeekendCard с рынка?
Я думаю, что многих форумчан интересует этот вопрос (может кто-то еще бы и заплатил 365 зная что WeekendCard проживет еще полгода например).
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37

  TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.


"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:38

  ramaz написав:Я думаю, что многих форумчан интересует этот вопрос (может кто-то еще бы и заплатил 365 зная что WeekendCard проживет еще полгода например).


Если заплачено 365, то еще год должны предоставлять услугу. Или вернуть деньги.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:39

  ramaz написав:
  TASCOMBANK написав:карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка
:!: :!: :!:
  TASCOMBANK написав:
  korovas2 написав:Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?


В грудні 2019.

Т.е. чтобы не платить абонку нужно написать заявление на закрытие до конца ноября?

TASCOMBANK, а когда планируется полный вывод WeekendCard с рынка?
Я думаю, что многих форумчан интересует этот вопрос (может кто-то еще бы и заплатил 365 зная что WeekendCard проживет еще полгода например).


Если нет задолженности по кред. лимиту написать заявление вы сможете в любой удобный вам момент.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:41

  Искатель написав:
  TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.


"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?


Существующие карты будут продолжать функционировать.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:53

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Если нет задолженности по кред. лимиту написать заявление вы сможете в любой удобный вам момент.
А без заявления на закрытие счетов в отделении WC закрывают?
MASolomko
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