|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:25
korovas2 написав:
Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
В грудні 2019.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:29
Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:32
isen написав: MASolomko написав:
Подать завку на повышения лимита по WC не получилось (такой опции в программе уже нет). Подал на закрытие счетов WC...
Подал заявки на оформление именных В5 типа mc World Contactless (в грн и валюте). Без проблем. Да и запрос в УБКИ был.
Как думаете 365 грн при закрытии WC надо будет заплатить?
При условии отсутствия задолженности за кл - не нужно.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:33
Rack написав:
Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?
Доброе утро, вы переводили через TAS2U?
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36
TASCOMBANK написав:карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка TASCOMBANK написав: korovas2 написав:
Запитання до практиків. В грудні 2018 року на віку нарахували щлрічну абонку. Внесена вона була аж в червні 2019го. Наступна абонка буде нарахована в грудні 2019 чи в червні 2020?
В грудні 2019.
Т.е. чтобы не платить абонку нужно написать заявление на закрытие до конца ноября?TASCOMBANK, а когда планируется полный вывод WeekendCard с рынка?
Я думаю, что многих форумчан интересует этот вопрос (может кто-то еще бы и заплатил 365 зная что WeekendCard проживет еще полгода например).
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37
TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.
"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3182
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:38
ramaz написав:
Я думаю, что многих форумчан интересует этот вопрос (может кто-то еще бы и заплатил 365 зная что WeekendCard проживет еще полгода например).
Если заплачено 365, то еще год должны предоставлять услугу. Или вернуть деньги.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3195
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:39
Если нет задолженности по кред. лимиту написать заявление вы сможете в любой удобный вам момент.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:41
Искатель написав: TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.
"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?
Существующие карты будут продолжать функционировать.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:53
TASCOMBANK написав:
Если нет задолженности по кред. лимиту написать заявление вы сможете в любой удобный вам момент.
А без заявления на закрытие счетов в отделении WC закрывают?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1434
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|