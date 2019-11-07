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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:59

  Ferlakur написав:Когда можно перекидывать деньги с Ощадного, чтоб не пропали проценты за вчера? С 9 утра?


Гляньте в TAS2U - если % уже начислены - смело можно перекидывать...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:05

  MASolomko написав:
  TASCOMBANK написав:Если нет задолженности по кред. лимиту написать заявление вы сможете в любой удобный вам момент.
А без заявления на закрытие счетов в отделении WC закрывают?


Согласно процедуры закрытия счетов необходимо заявление клиента.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:12

  TASCOMBANK написав:
  Rack написав:Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?


Доброе утро, вы переводили через TAS2U?

Да,добавил туда карту моно и попытался перекинуть с неё на карту таском банка.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:16

  Rack написав:
  TASCOMBANK написав:
  Rack написав:Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?


Доброе утро, вы переводили через TAS2U?

Да,добавил туда карту моно и попытался перекинуть с неё на карту таском банка.


Просьба ознакомиться с тарифами https://tascombank.ua/files/Taryfy.xlsx
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:17

  Rack написав:
  TASCOMBANK написав:
  Rack написав:Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?


Доброе утро, вы переводили через TAS2U?

Да,добавил туда карту моно и попытался перекинуть с неё на карту таском банка.

С кредитных? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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