|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:59
Ferlakur написав:
Когда можно перекидывать деньги с Ощадного, чтоб не пропали проценты за вчера? С 9 утра?
Гляньте в TAS2U - если % уже начислены - смело можно перекидывать...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:05
MASolomko написав: TASCOMBANK написав:
Если нет задолженности по кред. лимиту написать заявление вы сможете в любой удобный вам момент.
А без заявления на закрытие счетов в отделении WC закрывают?
Согласно процедуры закрытия счетов необходимо заявление клиента.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:12
TASCOMBANK написав: Rack написав:
Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?
Доброе утро, вы переводили через TAS2U?
Да,добавил туда карту моно и попытался перекинуть с неё на карту таском банка.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:16
Rack написав: TASCOMBANK написав: Rack написав:
Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?
Доброе утро, вы переводили через TAS2U?
Да,добавил туда карту моно и попытался перекинуть с неё на карту таском банка.
Просьба ознакомиться с тарифами https://tascombank.ua/files/Taryfy.xlsx
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:17
Rack написав: TASCOMBANK написав: Rack написав:
Не могу найти-с карты моно- вроде писали без комисии как то перекидывают на б5- у меня на 100грн 5,45 комисии с карты на карту берет...как?
Доброе утро, вы переводили через TAS2U?
Да,добавил туда карту моно и попытался перекинуть с неё на карту таском банка.
С кредитных?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9660
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6367 раз.
- Подякували: 2574 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:27
TASCOMBANK написав:
Согласно процедуры закрытия счетов необходимо заявление клиента.
Ну ок. Т.е. Weekend без кредитной задолженности и с неоплаченной абонплатой сможет жить вечно?
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1259 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13
, Basilio2020
, IGNAT
, jay2004
, la9
, Stringer
, wolt450
, Вкладчик1234
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|