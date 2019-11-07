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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:33
А какие пункты в этих тарифах описывают отправку/прием по реквизитам, по номеру счета? Или пополнение депозитных счетов?
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J0va
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:39
isen написав:
https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?
И, если не трудно, укажите ссылку на официальные правила акции.
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Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:49
Gln_Vlrn написав: isen написав:
https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?
И, если не трудно, укажите ссылку на официальные правила акции.
Да и это "Ви досі не маєте кредитної картки ТАСКОМБАНКУ? Замовляйте на сайті вже зараз та оцінюйте переваги! Обрати картку." - тоесть через кассу платим, а заказываем через сайт? И если Пудра есть, то за оформление Б5 дадут 100грн?
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isen
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:54
isen написав:
https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?
Для прийняття участі в Акції, Вам необхідно
1. здійснити платіж або переказ через касу відділення АТ Таскомбанк
2. оформити картку “Велика п’ятірка” або #PudraCard протягом 30 календарних днів, з моменту здійснення платежу або переказу через касу Банку
*прийняти участь у Акції можуть клієнти та не клієнти Банку, які не мають КК «Велика п’ятірка» чи #PudraCard
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:55
J0va написав:
А какие пункты в этих тарифах описывают отправку/прием по реквизитам, по номеру счета? Или пополнение депозитных счетов?
Именно этот документ описывает комиссии которые берет ИБ.
То о чем вы спрашиваете находиться в тарифах карточных продуктов при помощи которых будут совершены перечисленные вами операции.
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TASCOMBANK
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2766
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 192 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:33
TASCOMBANK написав: isen написав:
https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?
Для прийняття участі в Акції, Вам необхідно
1. здійснити платіж або переказ через касу відділення АТ Таскомбанк
2. оформити картку “Велика п’ятірка” або #PudraCard протягом 30 календарних днів, з моменту здійснення платежу або переказу через касу Банку
*прийняти участь у Акції можуть клієнти та не клієнти Банку, які не мають КК «Велика п’ятірка» чи #PudraCard
Где сие еще написано акромя как здеся)))?
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isen
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- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 35 раз.
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