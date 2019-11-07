RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3015301630173018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:33

TASCOMBANK

  TASCOMBANK написав:Просьба ознакомиться с тарифами https://tascombank.uafiles/Taryfy.xlsx

А какие пункты в этих тарифах описывают отправку/прием по реквизитам, по номеру счета? Или пополнение депозитных счетов?
J0va
 
Повідомлень: 173
З нами з: 01.11.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:39

  isen написав:https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?


И, если не трудно, укажите ссылку на официальные правила акции.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 45
З нами з: 08.01.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:49

  Gln_Vlrn написав:
  isen написав:https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?


И, если не трудно, укажите ссылку на официальные правила акции.

Да и это "Ви досі не маєте кредитної картки ТАСКОМБАНКУ? Замовляйте на сайті вже зараз та оцінюйте переваги! Обрати картку." - тоесть через кассу платим, а заказываем через сайт? И если Пудра есть, то за оформление Б5 дадут 100грн?
isen
 
Повідомлень: 521
З нами з: 21.12.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:54

  isen написав:https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?


Для прийняття участі в Акції, Вам необхідно
1. здійснити платіж або переказ через касу відділення АТ Таскомбанк
2. оформити картку “Велика п’ятірка” або #PudraCard протягом 30 календарних днів, з моменту здійснення платежу або переказу через касу Банку

*прийняти участь у Акції можуть клієнти та не клієнти Банку, які не мають КК «Велика п’ятірка» чи #PudraCard
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:55

  J0va написав:
  TASCOMBANK написав:Просьба ознакомиться с тарифами https://tascombank.uafiles/Taryfy.xlsx

А какие пункты в этих тарифах описывают отправку/прием по реквизитам, по номеру счета? Или пополнение депозитных счетов?


Именно этот документ описывает комиссии которые берет ИБ.
То о чем вы спрашиваете находиться в тарифах карточных продуктов при помощи которых будут совершены перечисленные вами операции.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:33

  TASCOMBANK написав:
  isen написав:https://tascombank.ua/news/5dc2b80f0c3425001124aad2
Уважаемый представитель банка разъясните условия акции, а то не понятно что за платеж переказ, сумма и что дальше, брать квитанцию и менеджеру выпускать карту?


Для прийняття участі в Акції, Вам необхідно
1. здійснити платіж або переказ через касу відділення АТ Таскомбанк
2. оформити картку “Велика п’ятірка” або #PudraCard протягом 30 календарних днів, з моменту здійснення платежу або переказу через касу Банку

*прийняти участь у Акції можуть клієнти та не клієнти Банку, які не мають КК «Велика п’ятірка» чи #PudraCard

Где сие еще написано акромя как здеся)))?
isen
 
Повідомлень: 521
З нами з: 21.12.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3015301630173018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, isen, Slx і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.