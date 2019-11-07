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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:12
MASolomko написав:
TASCOMBANK, да я подожду. Карты именные ещё не пришли.
Сделал платёжку в кассе, а потом оформлять В5 Mastercard World Contactless. При этом на руках уже была В5 без кредлима.
Выплату жду. Согласно условий акций.
Полные условия вчера даже на горячей линии не сказали.
Имея один из карточных продуктов, принять участие в акции вы не сможете.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:13
TASCOMBANK написав: J0va написав:
А какие пункты в этих тарифах описывают отправку/прием по реквизитам, по номеру счета? Или пополнение депозитных счетов?
Именно этот документ описывает комиссии которые берет ИБ.
То о чем вы спрашиваете находиться в тарифах карточных продуктов при помощи которых будут совершены перечисленные вами операции.
Но ведь эти операции совершаются именно сервисе в Таs2Ю и хоть как-то должны быть отображены в тарифах. Хотя бы фразой - что все остальные операции без комиссий, но могу быть комиссии карточных продуктов и ссылка где их смотреть. А такой тариф-огрызок только еще больше путает и заводит людей на тарифные попадалово
Востаннє редагувалось J0va
в П'ят 08 лис, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:14
TASCOMBANK написав: Искатель написав:
"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?
Существующие карты будут продолжать функционировать.
А если карта weekend заканчивается, например, в этом месяце, то новую уже не выпустят? Нужно забирать будет через кассу остатки со всех счетов?
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yevgen12
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:19
yevgen12 написав: TASCOMBANK написав: Искатель написав:
"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?
Существующие карты будут продолжать функционировать.
А если карта weekend заканчивается, например, в этом месяце, то новую уже не выпустят? Нужно забирать будет через кассу остатки со всех счетов?
Перевыпуск уже оформленных карт возможен.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:22
yevgen12 написав: TASCOMBANK написав: Искатель написав:
"Выводится с рынка" или "больше не выпускается"? Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Есть ли надежда, что полученная карта со сроком действия до 09/21 проработает все это время? Или могут без предупреждения "вывести с рынка", т.е. объявить, что карты перестают работать?
Существующие карты будут продолжать функционировать.
А если карта weekend заканчивается, например, в этом месяце, то новую уже не выпустят? Нужно забирать будет через кассу остатки со всех счетов?
Перевыпускают по звонку на горлинию
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isen
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:23
TASCOMBANK, это называется развод.
На текущий момент изменений на сайте нет. Условия акции по текущей редакции я принял вчера.
Фотокопия страницы с полными условиями акции сохранена, также взят буклет с этой акцией возле кассы.
Говорю буду жаловаться при невыполнении начисления.
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MASolomko
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:38
Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
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larnic
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:40
larnic написав:
Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Лучше дол Викой
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:41
larnic написав:
Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
В долларовой комиссии не будет
А почему плативками?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:46
Stringer написав: larnic написав:
Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
В долларовой комиссии не будет
А почему плативками?
В целях безопасности. Другие карты задействованы в операциях валютообмена, а долларовая Плативка после введения комиссии отдыхает
.
Просто услышала мнение,что Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.Теперь в сомнениях,какой картой платить. Хочется совета от практиков).
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
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larnic
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