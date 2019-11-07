Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?
Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:49
Re: ТАСКОМБАНК
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?
Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52
Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:54
тока не гривневой плативкой
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