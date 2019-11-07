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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3017301830193020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:49

Re: ТАСКОМБАНК

  larnic написав:...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?

Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52

  MASolomko написав:
  larnic написав:...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?

Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.


Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
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larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:54

  larnic написав:
  MASolomko написав:
  larnic написав:...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?

Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.


Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?

тока не гривневой плативкой
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

  larnic написав:Спасибо, значит от настройки на сайте зависит.
Да, смотря для каких валют.

Например, при выборе в мобильном приложении Али валюты UAH пишется, что цена товаров отображается в UAH, но счёт выставляется в USD. Лучше конечно себя страховать и выбирать в настройках валюту USD.

  larnic написав:А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
Я не платил продуктами от Тас.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:36

WC рулит

  larnic написав:А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?

c WC, в Али настроено юсд, при наличии юсд на счету, именно их и списывает, кешбек 2% в грн на гривневый счёт, по курсу продажи банком
kulikrom
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  #<1 ... 3017301830193020
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