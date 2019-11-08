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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:49
larnic написав:
...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?
Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
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MASolomko
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52
MASolomko написав: larnic написав:
...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?
Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
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larnic
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:54
larnic написав: MASolomko написав: larnic написав:
...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?
Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
тока не гривневой плативкой
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isen
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:59
larnic написав:
Спасибо, значит от настройки на сайте зависит.
Да, смотря для каких валют.
Например, при выборе в мобильном приложении Али валюты UAH пишется, что цена товаров отображается в UAH, но счёт выставляется в USD. Лучше конечно себя страховать и выбирать в настройках валюту USD.
larnic написав:
А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
Я не платил продуктами от Тас.
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MASolomko
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:36
larnic написав:
А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
c WC, в Али настроено юсд, при наличии юсд на счету, именно их и списывает, кешбек 2% в грн на гривневый счёт, по курсу продажи банком
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kulikrom
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:50
larnic написав:Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Лучше не ТАСом онлайн платить.
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anis
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