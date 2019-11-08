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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3017301830193020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:49

Re: ТАСКОМБАНК

  larnic написав:...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?

Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52

  MASolomko написав:
  larnic написав:...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?

Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.


Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
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larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:54

  larnic написав:
  MASolomko написав:
  larnic написав:...Алиэкспресс с долларовой карты почему-то снимает не доллар,а гривну.
Вроде как, должны снимать в USD даже, если на Али выбрана валюта UAH. Или изменилось что-то?

Я на Али в настройках указал валюту USD, а доставку в UA. Оплачивал в гривневой картой и запрос на списание шел в USD. Проблем не было.


Спасибо, значит от настройки на сайте зависит. А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?

тока не гривневой плативкой
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

  larnic написав:Спасибо, значит от настройки на сайте зависит.
Да, смотря для каких валют.

Например, при выборе в мобильном приложении Али валюты UAH пишется, что цена товаров отображается в UAH, но счёт выставляется в USD. Лучше конечно себя страховать и выбирать в настройках валюту USD.

  larnic написав:А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?
Я не платил продуктами от Тас.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:36

WC рулит

  larnic написав:А в вашем варианте еще была комиссия за конвертацию?

c WC, в Али настроено юсд, при наличии юсд на счету, именно их и списывает, кешбек 2% в грн на гривневый счёт, по курсу продажи банком
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:50

Re: ТАСКОМБАНК

larnic написав:Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Лучше не ТАСом онлайн платить.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:53

  anis написав:
larnic написав:Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Лучше не ТАСом онлайн платить.

Ага, найкраще доларовою інфініті від Ексіма - це найвигідніший спосіб купити набір фломастерів.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:56

  anis написав:
larnic написав:Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Лучше не ТАСом онлайн платить.

Этож на какие суммы нужно покупать на Али,чтоб ощутить выгоду))
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:30

Что-то по пудре кб в смс не отображается. Сбой?
mihasik
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