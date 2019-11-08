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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3018301930203021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:35

  mihasik написав:Что-то по пудре кб в смс не отображается. Сбой?

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:Что-то по пудре кб в смс не отображается. Сбой?
Скорее всего у магазина левый МСС..
Сам так попал неделю назад, отправил своих женщин по магазинам в лавине, с одного пришёл СМС с КБ, а со второго - без. Через теплую линию выяснилось, что sinsay не одежда, что бы об этом не писал интернет) код что-то вроде 5399 оказался
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