Ватсонс онлайн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:35
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:39
Re: ТАСКОМБАНК
Скорее всего у магазина левый МСС..
Сам так попал неделю назад, отправил своих женщин по магазинам в лавине, с одного пришёл СМС с КБ, а со второго - без. Через теплую линию выяснилось, что sinsay не одежда, что бы об этом не писал интернет) код что-то вроде 5399 оказался
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