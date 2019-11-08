Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:18

Vorlon написав: Решительно не представляю, что там постоянно можно брать... Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...

Например "хлаоми". Свой я там брал. И следующий уже присмотрел - с NFC. Как раз в понедельник будут хорошие скидки.Хотя вот последняя "заграница" меня просто шокировала на предмет "широты охвата оплаты телепоном" - в маленькой жаркой стране терминалов полно (даже в передвижных тэйк эвеях причем с МСС мебельного магазина - но то таке), а чтобы хоть раз карту по бесконтакту провели - ни разу не видел. Но самое чудное в стационарных магазинах - после "прокатывания" карты в терминале кассир еще вручную в компе в спец.форме вводит полный номер карты и срок ее действия. Еще бы СВВ ввели и был бы полный алес. Я поначалу чувствовал себя крайне неуютно- потом понял что так у них все настроено и без введения карты чек просто не печатается. И страна вроде не отсталая - в списке офшоров не последняя, и европейцев с картами - полно - французов вообще - валом - в стране второй язык после английского французский - но в разговоре он у них основной - так, что лягушатники там как дома. А вот бесконтакт не развит не то, что на уровне телепона, но даже контаХтлессные карты чипом платят с "контрольным выстрелом" данных через комп. Так что там без физической карты делать просто нечего. Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.