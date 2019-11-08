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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3018301930203021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:35

  mihasik написав:Что-то по пудре кб в смс не отображается. Сбой?

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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:Что-то по пудре кб в смс не отображается. Сбой?
Скорее всего у магазина левый МСС..
Сам так попал неделю назад, отправил своих женщин по магазинам в лавине, с одного пришёл СМС с КБ, а со второго - без. Через теплую линию выяснилось, что sinsay не одежда, что бы об этом не писал интернет) код что-то вроде 5399 оказался
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:43

  Ferlakur написав:
  mihasik написав:Этож на какие суммы нужно покупать на Али,чтоб ощутить выгоду))

Ну я например последние два месяца Вику нагружал по максимуму одним алиэкспрессом.

А я вот в мае впервые за несколько лет там покупку одну сделал (медиаплеер Zidoo Z9S) и всё. Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:18

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...
Например "хлаоми" ;). Свой я там брал. И следующий уже присмотрел - с NFC ;). Как раз в понедельник будут хорошие скидки.
Хотя вот последняя "заграница" меня просто шокировала на предмет "широты охвата оплаты телепоном" - в маленькой жаркой стране терминалов полно (даже в передвижных тэйк эвеях причем с МСС мебельного магазина - но то таке), а чтобы хоть раз карту по бесконтакту провели - ни разу не видел. Но самое чудное в стационарных магазинах - после "прокатывания" карты в терминале кассир еще вручную в компе в спец.форме вводит полный номер карты и срок ее действия. Еще бы СВВ ввели и был бы полный алес :evil: . Я поначалу чувствовал себя крайне неуютно :oops: - потом понял что так у них все настроено и без введения карты чек просто не печатается. И страна вроде не отсталая - в списке офшоров не последняя, и европейцев с картами - полно - французов вообще - валом - в стране второй язык после английского французский - но в разговоре он у них основной - так, что лягушатники там как дома. А вот бесконтакт не развит не то, что на уровне телепона, но даже контаХтлессные карты чипом платят с "контрольным выстрелом" данных через комп. Так что там без физической карты делать просто нечего. Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:25

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.

а можна про це детальніше ? :)
Дякую :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:26

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:
  anis написав:
larnic написав:Подскажите пожалуйста,оплатить за товар на сайте Алиэкспресс без дополнительных комиссий лучше долларовой Плативкой или гривневой Плативкой?
Лучше не ТАСом онлайн платить.

Этож на какие суммы нужно покупать на Али,чтоб ощутить выгоду))
На любых, с КБО выгода по кешбеку более чем в 2раза.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:37

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...
Например "хлаоми" ;). Свой я там брал. И следующий уже присмотрел - с NFC ;).

Note 8 pro или 8Т? Эх, главное чтоб таможню проскочили! А то участились случаи.
Но 11.11 у меня Тася будет отдыхать, или на подхвате- Приват дает 5% кешбека.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:01

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst, ну карты без номеров и т. п.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:02

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.

а можна про це детальніше ? :)
Дякую :)

Так а что тут детализировать? Вы наверное слышали, что стало модно выпускать карты без нанесения на них не только имени владельца, но и таких реквизитов как номер карты и срок действия (для и-нет платежа их можно посмотреть в мобильной аппке). Первым собиралась сделать это Алла, но после ее анонса Моня успел "выпердить" ее на 3 дня. А сейчас уже банки наперебой заявляют, что собираются выпускать такие карты. Вот наблюдая за всем этим "процессом" я недавно просматривая варианты бронирования авто в одной из карибских стран на следующий год для себя отметил такое требование одной из прокатных контор: "Обязательным условием аренды авто является предоставление арендатором кредитной карты на его имя. Не принимаются дебетные карты, а также карты на которых не эмбоссированы номер, срок валидности и имя владельца". И тут я понял, что даже при нынешних "подешевевших" условиях выпуска ни Трэвел от Аллы, ни тем более дорогущая платина от Мони - мне просто не пригодятся.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:03

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.

а можна про це детальніше ? :)
Дякую :)

Так а что тут детализировать? Вы наверное слышали, что стало модно выпускать карты без нанесения на них не только имени владельца, но и таких реквизитов как номер карты и срок действия (для и-нет платежа их можно посмотреть в мобильной аппке).

У кого-то есть такое чудо уже?
Мне показывали новую карту Визы, на которой на лицевой части ничего нет, а сзади красивенько напечатаны все атрибуты карты.
Например:
https://www.nexusmutual.com.au/siteasse ... header.jpg
https://techcrunch.com/wp-content/uploa ... 390&crop=1
https://content.fortune.com/wp-content/ ... -49-pm.png
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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