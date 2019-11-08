Ватсонс онлайн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:35
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:39
Re: ТАСКОМБАНК
Скорее всего у магазина левый МСС..
Сам так попал неделю назад, отправил своих женщин по магазинам в лавине, с одного пришёл СМС с КБ, а со второго - без. Через теплую линию выяснилось, что sinsay не одежда, что бы об этом не писал интернет) код что-то вроде 5399 оказался
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:43
А я вот в мае впервые за несколько лет там покупку одну сделал (медиаплеер Zidoo Z9S) и всё. Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:18
Re: ТАСКОМБАНК
Например "хлаоми" . Свой я там брал. И следующий уже присмотрел - с NFC . Как раз в понедельник будут хорошие скидки.
Хотя вот последняя "заграница" меня просто шокировала на предмет "широты охвата оплаты телепоном" - в маленькой жаркой стране терминалов полно (даже в передвижных тэйк эвеях причем с МСС мебельного магазина - но то таке), а чтобы хоть раз карту по бесконтакту провели - ни разу не видел. Но самое чудное в стационарных магазинах - после "прокатывания" карты в терминале кассир еще вручную в компе в спец.форме вводит полный номер карты и срок ее действия. Еще бы СВВ ввели и был бы полный алес . Я поначалу чувствовал себя крайне неуютно - потом понял что так у них все настроено и без введения карты чек просто не печатается. И страна вроде не отсталая - в списке офшоров не последняя, и европейцев с картами - полно - французов вообще - валом - в стране второй язык после английского французский - но в разговоре он у них основной - так, что лягушатники там как дома. А вот бесконтакт не развит не то, что на уровне телепона, но даже контаХтлессные карты чипом платят с "контрольным выстрелом" данных через комп. Так что там без физической карты делать просто нечего. Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:25
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:26
Re: ТАСКОМБАНК
На любых, с КБО выгода по кешбеку более чем в 2раза.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:37
Note 8 pro или 8Т? Эх, главное чтоб таможню проскочили! А то участились случаи.
Но 11.11 у меня Тася будет отдыхать, или на подхвате- Приват дает 5% кешбека.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:01
Re: ТАСКОМБАНК
stas_rst, ну карты без номеров и т. п.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:02
Так а что тут детализировать? Вы наверное слышали, что стало модно выпускать карты без нанесения на них не только имени владельца, но и таких реквизитов как номер карты и срок действия (для и-нет платежа их можно посмотреть в мобильной аппке). Первым собиралась сделать это Алла, но после ее анонса Моня успел "выпердить" ее на 3 дня. А сейчас уже банки наперебой заявляют, что собираются выпускать такие карты. Вот наблюдая за всем этим "процессом" я недавно просматривая варианты бронирования авто в одной из карибских стран на следующий год для себя отметил такое требование одной из прокатных контор: "Обязательным условием аренды авто является предоставление арендатором кредитной карты на его имя. Не принимаются дебетные карты, а также карты на которых не эмбоссированы номер, срок валидности и имя владельца". И тут я понял, что даже при нынешних "подешевевших" условиях выпуска ни Трэвел от Аллы, ни тем более дорогущая платина от Мони - мне просто не пригодятся.
Додано: Суб 09 лис, 2019 00:03
У кого-то есть такое чудо уже?
Мне показывали новую карту Визы, на которой на лицевой части ничего нет, а сзади красивенько напечатаны все атрибуты карты.
Например:
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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