|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 01:45
Моня, до речі, писав, що за бажанням клієнта може нашкрябати реквізити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 09 лис, 2019 08:37
Re: ТАСКОМБАНК
Не извиняю.
Продукт выводиться, но это не помешало снять абонплату ДО окончания бесплатного периода в 365 дней. Возвращать её вы от лица банка отказались. По этой причине вам было предложено поднять КЛ по карте согласно заявке в отделении, по которой так же ответа не последовало. Вас там всех обучают отмалчиваться?
Я хочу отметить, что обслуживанием и кредитным лимитом банк не делает абсолютно никакого одолжения. По этому не нужно игнорировать никакие обращения. Если не понятен из смысл - переспросите, с короной будет всё в порядке.
Размер имеет значение.
Додано: Суб 09 лис, 2019 09:48
|