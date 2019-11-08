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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3019302030213022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 01:45

Моня, до речі, писав, що за бажанням клієнта може нашкрябати реквізити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 08:37

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.

Не извиняю.
Продукт выводиться, но это не помешало снять абонплату ДО окончания бесплатного периода в 365 дней. Возвращать её вы от лица банка отказались. По этой причине вам было предложено поднять КЛ по карте согласно заявке в отделении, по которой так же ответа не последовало. Вас там всех обучают отмалчиваться?
Я хочу отметить, что обслуживанием и кредитным лимитом банк не делает абсолютно никакого одолжения. По этому не нужно игнорировать никакие обращения. Если не понятен из смысл - переспросите, с короной будет всё в порядке.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:48

  TASCOMBANK написав:Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка.

Клиентоориентированность, которую мы заслужили.
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sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:38

sauvignon, возвращайтесь :wink:
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clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:40

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Так а что тут детализировать? Вы наверное слышали, что стало модно выпускать карты без нанесения на них не только имени владельца, но и таких реквизитов как номер карты и срок действия (для и-нет платежа их можно посмотреть в мобильной аппке).

Пане Фламінго, є поняття - прочитати і ніфіга до кінця не зрозуміти, а є момент - спитати розумну людину з практичним досвідом і отримати вичерпний коментар :) За що й дякую !!! вірю, питання бл"""кі ці за"""ть (с) :)
stas_rst
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  #<1 ... 3019302030213022
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