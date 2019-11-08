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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 01:45
Моня, до речі, писав, що за бажанням клієнта може нашкрябати реквізити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 08:37
TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.
Не извиняю.
Продукт выводиться, но это не помешало снять абонплату ДО окончания бесплатного периода в 365 дней. Возвращать её вы от лица банка отказались. По этой причине вам было предложено поднять КЛ по карте согласно заявке в отделении, по которой так же ответа не последовало. Вас там всех обучают отмалчиваться?
Я хочу отметить, что обслуживанием и кредитным лимитом банк не делает абсолютно никакого одолжения. По этому не нужно игнорировать никакие обращения. Если не понятен из смысл - переспросите, с короной будет всё в порядке.
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 09:48
TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка.
Клиентоориентированность, которую мы заслужили.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:38
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:40
Flamingo написав:
Так а что тут детализировать? Вы наверное слышали, что стало модно выпускать карты без нанесения на них не только имени владельца, но и таких реквизитов как номер карты и срок действия (для и-нет платежа их можно посмотреть в мобильной аппке).
Пане Фламінго, є поняття - прочитати і ніфіга до кінця не зрозуміти, а є момент - спитати розумну людину з практичним досвідом і отримати вичерпний коментар
За що й дякую !!! вірю, питання бл"""кі ці за"""ть (с)
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:44
vollena71 написав: mihasik написав:
Что-то по пудре кб в смс не отображается. Сбой?
Ватсонс онлайн?
Ватсонс на кассе.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 14:20
2XL написав:
TASCOMBANK написав:
Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.
Не извиняю.
Продукт выводиться, но это не помешало снять абонплату ДО окончания бесплатного периода в 365 дней. Возвращать её вы от лица банка отказались. По этой причине вам было предложено поднять КЛ по карте согласно заявке в отделении, по которой так же ответа не последовало. Вас там всех обучают отмалчиваться?
Я хочу отметить, что обслуживанием и кредитным лимитом банк не делает абсолютно никакого одолжения. По этому не нужно игнорировать никакие обращения. Если не понятен из смысл - переспросите, с короной будет всё в порядке.
Я полностью согласен с Вами что, предоставляя платный продукт, банк обязан быть более лояльным к клиенту. Я также возмущен, что банк стал снимать абонплату практически на месяц раньше не спросив на то согласия клиента, а подменяя операции. Но что касается лимита, как говорится готовь сани летом. Еше в конце августа как только разрешили подавать заявки я пошел в отделение с ультимативной просьбой о поднятии лимита. На сколько это сработало, банк тянул с ответом полтора месяца, но заявку на поднятие выполнил. И я продлил сотрудничество по продукту еще на год. В прошлом году я в начале октября закрыл старый Викенд, чтоб в ноябре открыть новый. Что там было 5т. что на новом дали 5, сейчас утроили. Но уже все гривневые депозиты из банка перетекли.
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pavyak
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